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Банк РФ не увидел перспектив роста розничного кредитования в августе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в августе наблюдает продолжение роста как корпоративного, так и розничного кредитования, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров в пятницу.

"Динамика кредитования в августе оставалась также на хорошем уровне. Мы видим в целом продолжение роста кредитов и корпоративных, и розничных", - сказала она.

Как сообщалось, корпоративный кредитный портфель, по данным ЦБ РФ, в июле вырос на 684 млрд рублей (+1,6%), однако большую часть июльского прироста обеспечили привлечения всего нескольких крупных корпоративных заемщиков. Розничные кредиты также существенно выросли в июле (+1,7%) - заметно выше, чем в предыдущем месяце (+1%).

Как ранее отмечала Набиуллина, розничный кредитный портфель банков с начала года вырос на 6%, за тот же период прошлого года прирост составил 11%, но тогда основным драйвером роста выступали необеспеченные кредиты.

Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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