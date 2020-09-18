Рубль умеренно подешевел к доллару и евро на фоне сократившей прирост нефти

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне сократившей прирост нефти.

Курс доллара США составил 75,57 руб./$1 в 19:00, что на 39,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,59 руб./EUR1, подорожав на 52,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 45,24 копейки - до 81,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. Ранее рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 4,25%, так как оно было ожидаемо рынком, однако позднее, в ходе пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, рубль заметно ускорил снижение в обеих валютных парах.

Председатель ЦБ РФ заявила, что основной путь смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пройден, хотя регулятор еще видит некоторое пространство для снижения ставки. По ее словам, ЦБ РФ допускает возвращение к нейтральной ДКП во второй половине трехлетнего прогнозного периода, но говорить об этом рано.

Глава ЦБ указала также на наличие геополитических рисков. Набиуллина отметила, что уровень геополитических рисков в мире повышен, включая и специфические российские, однако рынки по большей части включили их в стоимость активов, а в случае развития ситуации у ЦБ РФ есть инструменты для поддержания стабильности

Набиуллина также отметила, что экономика РФ во многом уже отыграла эффект отложенного из-за коронавируса спроса, а ее дальнейшее восстановление будет идти более плавно. Для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе в 2021 году необходимо сохранить мягкие денежно-кредитные условия.

В комментарии регулятора после оглашения решения сохранить ключевую ставку на отметке 4,25% указывалось, что в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с активным восстановлением спроса после периода самоизоляции и ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков.

Тем не менее, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении Банка России.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль продемонстрировал абсолютное спокойствие в ходе торгов пятницы вплоть до пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиулинной, на которой она прокомментировала ожидавшийся аналитиками шаг ЦБ по сохранению ключевой ставки на уровне 4,25%. "Тем не менее во время пресс-конференции рубль начал падать и достиг минимальной отметки за день на уровне 75,66 руб./$1. Видимых причин для такой коррекции нет - котировки нефти марки Brent остаются выше $43 за баррель, индекс доллара DXY к корзине основных валют также у уровней открытия 92,8, и кроме того, в течение дня не было никаких информационных поводов, касавшихся геополитики. Этот скачок, скорее всего, носит технический характер. В целом по рублю сохраняется напряженность - инвесторы опасаются санкций, связанных с ситуацией в Белоруссии и отравлением Навального", - подчеркивает Наумова.

"Отметим, что в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошел к концу. Приближение выборов в США (3 ноября) усиливает неопределенность на мировых рынках и увеличивает вероятность антироссийской санкционной риторики. Кроме этого, возросли риски усиления конфронтации России с Западом как из-за политического кризиса в Белоруссии, так и из-за обвинений в отравлении Алексея Навального. Полагаем, что в случае сохранения повышенной неопределенности из-за внешних рисков уровень 4,25% может стать дном текущего цикла снижения ключевой ставки. При ослаблении геополитических рисков, вероятно, уже после выборов в США, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4% для закрепления инфляции вблизи целевых 4% в 2021 году", - полагает заместитель председателя правления - главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

"Мы не исключаем, что именно неспокойный геополитический фон и потенциальные санкционные угрозы сыграли на сегодняшний день ключевую роль при принятии решения ЦБ по ставке, так как в целом возможность для дальнейшего смягчения политики ЦБ сохранил - как в виде своей ключевой "мягкой" формулировки, так и указав по-прежнему на преобладание дезинфляционных рисков над проинфляционными в среднесрочной перспективе. С учетом сегодняшних риторики в пресс-релизе и комментариев главы ЦБ, мы полагаем, что для еще одного снижения ключевой ставки на 25 б.п. на одном из двух оставшихся заседаний до конца текущего года все-таки сохраняется хорошая возможность. Однако такая возможность будет реализована лишь при условии нейтрального геополитического фона и отсутствия санкционной риторики", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику после сильного роста на итогах заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC) и данных о снижении запасов в США на прошлой неделе на 4,39 млн баррелей. По итогам недели Brent может прибавить более 8%, WTI - примерно 10%, отмечает Trading Economics.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в пятницу опустилась на 0,07% - до $43,27 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,63% - до $41,23 за баррель

В ходе торгов оба контракта переходили к снижению на фоне роста опасений по поводу отношений между США и Китаем, пишет MarketWatch. Министерство торговли США сообщило в пятницу, что с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok", а также их обновление через онлайн-магазины приложений в США.

ЦБ РФ с 14 по 16 сентября продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 16,22 копейки, до 75,0319 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,65 копейки, до 88,9578 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 1,42 копейки по отношению к четвергу и составил 75,151 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 9,26 копейки и составил 75,2938 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 126,078 млн, из которых $779,486 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 346,592 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 29,56 копейки, до 88,941 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 24,67 копейки и составил 88,9744 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR333,984 млн, из которых EUR104,939 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR229,045 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,45% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом, оставшись на уровнях 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.