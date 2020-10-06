Минпромторг отклонил идею trade-in при покупке "инновационных" вагонов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ выступило против идеи субсидируемого государством trade-in при покупке грузовых вагонов увеличенной грузоподъемности со сдачей старых, отмечают производители подвижного состава.

"Это вопрос уже старый. К сожалению, Минпромторг не поддержал данную инициативу. Она была зарублена на корню", - заявил исполнительный директор Объединения вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов в ходе онлайн-конференции "Железнодорожный лизинг: путь к балансу интересов" во вторник.

"Мы пошли по другому пути. Те меры, которые нами предлагаются, носят немонетарный характер, регуляторный. Просто добиваемся внедрения новой техники с улучшенными техническими характеристиками", - добавил он. "Сами мы у себя со своим сообществом проработали этот вопрос, он для нас интересен: мы могли бы перенести списания, которые находятся на 2030-х гг., на более ранние года", - отметил глава ОВС.

С идеей trade-in минувшим летом выступил входящий в объединение "Уралвагонзавод" (УВЗ). "Нами подготовлено предложение от председателя Союза машиностроителей, которое попало к первому лицу, далее через (его - ИФ) аппарат – на экспертную группу, - так называемый аналог программы по утилизации автомобильного транспорта", - заявлял директор департамента развития гражданской продукции УВЗ Андрей Абакумов.

"Мы предлагаем приобретать с существенными субсидиями - не менее 500 тысяч руб. на одну единицу подвижного состава - исключительно с повышенной осевой нагрузкой 25 тонн на ось - взамен утилизируемых, "недобежавших" (до окончаний нормативного срока эксплуатации - ИФ) полувагонов или другого подвижного состава, либо не востребованного у оператора, либо находящегося в таком техническом состоянии, которое не позволяет сегодня дальнейшую его эксплуатацию без каких-то материальных вложений", - сообщал менеджер, подчеркивая, что обмен в рамках программы предлагается "исключительно добровольный".

"Уралвагонзавод" и его основной конкурент – "Объединенная вагонная компания" (ОВК, контролируется "Трастом" и "Открытием", курируемыми Центральным банком РФ, у УВЗ – 9,33% акций) - являются ключевыми производителями полувагонов повышенной грузоподъемности в РФ.

Председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов в интервью "Коммерсанту" в июле говорил, что ассоциация не против программы trade-in грузовых вагонов. "Главное - чтобы это было добровольно, а не добровольно-принудительно", - подчеркивал он.

"Если trade-in носит добровольный характер и может рассматриваться через призму экономики покупателя, если ему выгодно списать три вагона и получить компенсацию, взяв один новый, - пожалуйста. Никто не будет возражать", - добавлял он.

При этом, глава СОЖТ выражал мнение, что эту программу стоит распространить не только на полувагоны, но и на другой востребованный подвижной состав - зерновозы, рефрижераторы, цистерны, фитинговые платформы - "и не субсидировать государственными деньгами тот подвижной состав, который и так в избытке".

Союз операторов железнодорожного транспорта объединяет крупных и средних владельцев грузовых вагонов. Участники СОЖТ эксплуатируют примерно две трети российского парка этого подвижного состава.

В их числе - "Федеральная грузовая компания" ("дочка" РЖД), "Новая перевозочная компания" транспортного холдинга Globaltrans (актив Андрея Филатова, Никиты Мишина, Константина Николаева, Александра Елисеева и Сергея Мальцева, free float - 56,9%), ПАО "Трансконтейнер" группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома", "Трансгарант" группы FESCO Зиявудина Магомедова и его партнеров, "Новотранс" Константина Гончарова.