Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу сдержал откат "Аэрофлота"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу вслед за внешними площадками в ожидании принятия новых стимулирующих мер в США были сдержаны откатом акций "Аэрофлота" на фоне стартовавшего размещения допэмиссии и отсечками на бирже дивидендов в ряде компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2834,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1164,34 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,3%.

Доллар упал до 76,67 рубля (-0,69 рубля), золото выросло до $1930,4 за унцию (+1,9%).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,6%, индекс РТС вырос на 1,4% на фоне снижения доллара на 1,53 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Аэрофлота" (-3,3%, до 60 рублей), "НЛМК" (-3,1%), "АЛРОСА" (-2,9%), "ММК" (-2,4%), "РусГидро" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -2,1% "префы"), "Татнефти" (-1,7%), "Роснефти" (-1,4%), "МТС" (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), банка ВТБ (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Россетей" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

"Аэрофлот" разместит допэмиссию по цене 60 рублей за акцию. Решение принято советом директоров компании в четверг, следует из сообщения "Аэрофлота". В ходе рыночной части SPO "Аэрофлот" привлек 39,1 млрд рублей, включая 9,1 млрд рублей от РФ, всего объем сделки "не менее 80 млрд рублей", из них 50 млрд рублей – от государства.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в сентябре составил $336 млн, что на 55% выше уровня предыдущего месяца ($217 млн), сообщила компания.

В пятницу на "Мосбирже" без дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") торговались акции "Новолипецкого металлургического комбината" (выплаты за второй квартал 2020 года - 4,75 рубля на бумагу), "Мобильных телесистем" (выплаты за первое полугодие 2020 года - 8,93 рубля на акцию), "Группы ЛСР" (-2,6%, до 847,6 рубля; выплаты - 20 рублей на акцию за первое полугодие), "Татнефти" (9,94 рубля за первое полугодие на акцию каждого вида), "НОВАТЭКа" (11,82 рубля на акцию за первое полугодие).

Подорожали акции "Норникеля" (+2,5%), UC Rusal (+2,1%), Polymetal (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,3%).

Акции ПАО "Совкомфлот" выросли в пятницу на 2,5% (до 103 рублей), а по итогам первой недели торгов на "Мосбирже" после прошедшего первичного размещения (IPO) подешевели на 1,9% (к цене размещения 105 рублей). На первых биржевых торгах 7 октября акции локально проваливались до 91,56 рубля (-12,8% к цене размещения), после чего начали корректироваться вверх.

Как отмечает ведущий персональный брокер компании "БКС Мир инвестиций" Виктор Щеглов, спрос локальных частных инвесторов к концу недели сократился, угрозы западных санкций оттолкнули зарубежных игроков, а российские институционалы отчасти разгружали портфели акций. Дополнительное давление оказали опросы, свидетельствующие о вероятной победе Джо Байдена на выборах в США.

Неопределенность остается, но ценовая просадка акций должна привлечь покупателей. После того как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав Конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой поддержке. Котировки Brent на неделе выросли на фоне перебоев в поставках из-за урагана "Дельта" в Мексиканском заливе. Как обычно, сдерживающими факторами остаются риски новых локдаунов из-за второй волны пандемии, слишком позднего принятия стимулирующих мер в США и вероятная победа в президентских выборах Байдена, недолюбливающего Россию.

Антимонопольный орган Польши наложил на "Газпром" штраф в размере $7,6 млрд. Новая попытка Польши остановить проект "Северный поток 2" хотя и привлекает внимание из-за размера штрафа, но, скорее всего, завязнет в суде на долгие годы и вряд ли сделает завершение проекта существенно более затрудненным, чем сейчас. В целом новость умеренно негативна для настроений инвесторов в "Газпроме".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (-3,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3,5%), Petropavlovsk (-3,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Бурятзолото" (+6,5%), ПАО "Россети Сибирь" (+4,2%), ГДР TCS Group (+3,2%), акции ПАО "Таттелеком" (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,564 млрд рублей (из них 12,256 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).