Парламент Крыма одобрил приватизацию "Массандры" до конца года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Продаже крупнейшего и старейшего винзавода Крыма с аукциона дали ход: депутаты регионального парламента поддержали предложенный главой республики Сергеем Аксеновым проект постановления о включении 100% акций предприятия в прогнозный план приватизации имущества в 2020 году.

Заочное голосование путем опроса крымских парламентариев (на фоне ухудшения ситуации с новым типом коронавируса в Крыму) прошло в среду. Результаты опубликованы на сайте Госсовета республики.

Согласно утвержденному документу, уставный капитал "Массандры" составляет 3 млрд 575 млн 899,66 тыс. рублей.

Стартовую цену продажи завода определит независимый оценщик, заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Сергей Петелин.

"Цена будет формироваться независимым оценщиком. Минимущества (Крыма - ИФ) наймет оценщика, который имеет соответствующую лицензию, и будет сформирована начальная цена. Процедура будет в виде аукциона. Сейчас цена не определена", - сказал замглавы Минсельхоза Крыма в эфире телеканала "Крым 24".

Петелин сообщил, что арендованные земельные участки "Массандры" можно использовать только для ведения сельскохозяйственной деятельности, их застройка исключена: "Массандре" (в последние годы - ИФ) были переданы 8,8 тыс. гектаров, из которых 100 – в собственность, а остальные - в аренду. Причем с обязательством использовать земельные участки строго в соответствии с их целевым назначением".

Вопрос продажи крупнейшего винзавода республики Крым начали обсуждать больше полутора лет назад. "Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается. (. . .) Предприятие требует модернизации, поэтому абсолютно убежден, что (. . .) будет принято решение о включении в план приватизации", - говорил спикер парламента региона Владимир Константинов еще в феврале 2019 года.

Позже власти региона утверждали, что тема продажи "Массандры" не стоит в настоящее время на повестке дня. "Приватизация предприятия планируется путем преобразования его в хозяйственное общество, собственником 100% долей участия которого станет республика Крым. Предприятие будет реорганизовано из унитарного в хозяйственное сообщество. Таким образом, в настоящее время речи об отчуждении имущества не идет", - заявила в мае 2020 года тогдашний министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, ныне она – вице-премьер крымского правительства.

По ее словам, акционирование предприятия позволит сохранить высококонкурентный сегмент рынка по производству и реализации пищевой спиртосодержащей продукции высокого качества, а также более эффективно управлять производством.

Князь Лев Голицын заложил первый в Российской империи подземный винный завод тоннельного типа для производства столовых и десертных вин, стоимость строительства – 1 млн царских рублей. Строительство начали в 1894 году в лично им выбранном месте с хорошим микроклиматом, на склоне горы, в местечке под названием Массандра.

Сейчас "Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств – филиалов. У предприятия порядка 11 тыс. га земли, в частности, около 4 тыс. га заняты виноградниками, они тянутся на 180 км от Фороса до Судака.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство РФ зимой 2019 года – в собственность Крыма (Минсельхозу региона).

Власти Крыма акционировали "Массандру" осенью 2020 года: государственное унитарное предприятие преобразовали в акционерное общество. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 1 октября. В настоящее время 100% акций "Массандры", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежат Минимущества Крыма.

Гендиректор "Массандры" Янина Павленко сообщала после акционирования предприятия в интервью агентству "Крыминформ": "Массандра" оставалась последним винодельческим предприятием в форме ГУПа. Фактически преобразование предприятия – это приведение к нормам российского законодательства. Прежняя форма создавала нам определенные сложности на рынке алкогольной продукции. Ранее нам приходилось каждую свою коммерческую сделку согласовывать с чиновниками, что затягивало многие процессы и делало "Массандру" неравным игроком на стремительно развивающемся, а порой беспощадном рынке".

Гендиректор завода назвала основной задачей предприятия в ближайшем будущем возможность привлекать инвестиции.

Павленко утверждала также, что "эталонные вина" из энотеки "Массандры" (коллекция завода - крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса, - насчитывает более 1 млн бутылок) останутся навсегда "достоянием Российского государства и российского общества", независимо от того, "как будет меняться форма собственности предприятия".

"Любой собственник любой коллекции обязан разработать положения, к которым предъявляются особые требования - "Положение о коллекции". Такое положение любой владелец и собственник коллекции обязан утвердить решением саморегулируемой организации. Несколько недель назад такое положение массандровской коллекции было утверждено. И это положение защищает сегодня основу массандровской коллекции. В нем четко прописано, что эталонные образцы - это лучшие вина, включая "Херес-де-ла-Фронтера" 1775 года. Так вот эталонные образцы винодельческой продукции – неделимое и не подлежащее отчуждению имущество. Ни сегодня, никогда в принципе", - сказала гендиректор "Массандры" в ходе ток-шоу "Говорите правду" на телеканале "Крым 24" на прошлой неделе.

Как сообщалось, "Массандра" в 2020 году прогнозирует уменьшение урожая винограда на 17,2% по сравнению с предыдущим годом – до 14 тыс. тонн из-за засухи. На фоне пандемии коронавируса винзавод, как было заявлено, попытается "хоть немного приблизиться к прошлогодним показателям" производства, когда выпустил рекордные для себя 19,4 млн бутылок вина.