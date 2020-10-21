Рынок акций РФ в среду просел ниже 2790 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду просел вслед за фондовой Европой и нефтью в ожидании новостей с переговоров законодателей США о пакете стимулирующих мер; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2800 пунктов из-за укрепления рубля, при этом лидировали в снижении акции "РусАла" и ПАО "Полюс".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2786,23 пункта (-0,6%), индекс РТС подрос до 1143,42 пункта (+0,2%) на фоне укрепления рубля; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,1%.

Доллар упал до 76,76 рубля (-0,58 рубля), золото выросло до $1930,7 за тройскую унцию (+0,8%).

Подешевели акции UC Rusal (-3,1%), ПАО "Полюс" (-2,3%), "Норникеля" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), банка ВТБ (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), АФК "Система" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%).

Группа НЛМК сократила в третьем квартале EBITDA на 1% по сравнению со вторым кварталом, до $579 млн, сообщила компания. Показатель оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали прирост на 4,1%, до $606 млн.

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить 6,43 рубля на акцию за третий квартал. Дивиденды за второй квартал составили 4,75 рубля на акцию.

Подорожали акции "ММК" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,4%), "Московской биржи" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели ГДР "Ленты" (-2,7%), акции "Группы ЛСР" (-2%), "Детского мира" (-1,9%), Petropavlovsk (-1,8%).

Лидерами роста выступили акции "Мостотреста" (+6,2%, до 108,05 рубля), ПАО "Россети Сибирь" (+4,8%), банка "Санкт-Петербург" (+4,7%), ГДР TCS Group (+3,5%), акции "Трубной металлургической компании" (+3,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (+2,5%).

Акции "Мостотреста" восстанавливают позиции после падения, произошедшего за последние пять торговых сессий на фоне реорганизации.

Вследствие реорганизации ПАО "Мостотрест" посредством выделения из капитала группы АО "Дороги и мосты", торги акциями компании на Московской бирже были временно приостановлены с 19 сентября (цена на закрытие в этот день составила 161 рубль за штуку). Торги возобновились 14 октября и в течение пяти торговых сессий, вплоть до 20 октября, акции компании непрерывно падали, опустившись до отметки 101,7 рубля за штуку (-36,8% к закрытию 19 сентября). После этого в среду произошел резкий отскок.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,964 млрд рублей (из них 16,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,34 млрд рублей - на бумаги "Яндекса" и 5,8 млрд рублей - на акции "Газпрома").