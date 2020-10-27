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Поправки об экономических санкциях России прошли первое чтение

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки, уточняющие закон 2006 года, который позволяет России применять экономические санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.

Правительство внесло этот законопроект № 996800-7 в Госдуму в конце июля.

Он предполагает, что санкции смогут применяться не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют более чем на 25%. Кроме того, Банк России сможет отзывать лицензии у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций.

Законопроект уточняет порядок применения запрета на осуществление финансовых операций и порядок замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, ценных бумаг блокируемых лиц. В документе прописывается роль ЦБ, который направляет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, уведомление о блокировке, осуществляет надзор за исполнением. В ряде законов (о банках, работе страховых организаций, НПФ, участников рынка ценных бумаг) прописывается право ЦБ на отзыв лицензии в случае неисполнения предписания о блокировке средств.

В законопроекте делается оговорка, что блокируемое лицо вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом при получении и расходовании пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, гарантированных государством в соответствии с российским законодательством, а также на уплату налогов и штрафов.

Еще одна новелла разрешает вводить экономические санкции не только в отношении иностранных юридических и физических лиц, но и компаний, которые подконтрольны иностранным организациям или иностранным гражданам. К подконтрольным предлагается относить юридическое лицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) владеют более чем 25% голосов в высшем органе управления. Сюда включается участие на основе договоров доверительного управления имуществом или простого товарищества, поручения, акционерного или иного соглашения.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Уточняется, что он будет распространяться на правоотношения, связанные с введением специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ с 22 октября 2018 года.

Сейчас по закону Россия может ввести экономические санкции в отношении иностранных компаний и физических лиц в случае недружественных действий иностранных государств. В рамках специальных экономических мер Россия может приостановить действие ряда международных договоров и программ, установить ограничение в туристической деятельности.

Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных иностранных государств или иностранных организаций и граждан и о сроке, в течение которого меры будут применяться, принимается президентом на основе предложений Совета безопасности с обязательным незамедлительным информированием парламента.

Госдума правительство Банк России Украина

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