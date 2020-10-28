Индекс РТС упал до минимума с начала мая

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду протестировал в снижении рубеж 1100 пунктов (минимум с 5 мая) на фоне ослабления рубля и падения внешних фондовых площадок и нефти из-за продолжающегося роста числа заражений коронавирусом в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов.

К 11:57 по Москве индекс РТС упал до 1097,59 пункта (-3%), индекс МосБиржи составил 2709,9 пункта (-1,9%) - минимум с июля; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 77,74 рубля (+0,43 рубля), декабрьская нефть Brent упала до $40,03 за баррель (-2,8%).

В лидерах отката выступают акции "Роснефти" (-4,5%), "Татнефти" (-4,3%), Московской биржи (-3,8%), UC Rusal (-3,6%), "Интер РАО" (-3,2%), АФК "Система" (-3%), "Россетей" (-3%), банка ВТБ (-2,7%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%).

В среду падает фондовая Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 теряют 2,3-3,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 1,3%).