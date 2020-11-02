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Средняя цена нефти Urals в январе-октябре снизилась почти на 36%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2020 года сложилась в размере $40,81 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $63,53 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 35,7%.

В январе-сентябре цена была на уровне $40,84 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в октябре составила $40,53 за баррель, в октябре 2019 года она составляла $58,45 за баррель.

В 2019 году средняя цена сложилась на уровне $63,59 за баррель.

Urals

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