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Россия увеличит производство колбасы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия в этом году произведет 2,34 млн тонн колбасы и колбасных изделий, что на 2,9% больше, чем в 2019 году, следует из презентации Национального союза мясопереработчиков, представленной на Мясном конгрессе в рамках Недели российского ритейла в пятницу.

В прошлом году производство этой продукции составило 2,276 млн тонн.

Причем темпы роста в этом году существенно ускорятся. Год назад они были всего 0,1%.

Как заявила на мероприятии исполнительный директор союза Екатерина Лучкина, коронавирус в этом году внес коррективы в потребительские предпочтения россиян. "В период пандемии, когда люди оставались дома, возрос спрос на полуфабрикаты, на колбасу снизился. Но с возвращением к рабочему формату офлайн, с возвратом людей в офисы рынок отыграет свое, колбаса является очень удобным продуктом питания", - сказал она.

Согласно рейтингу союза, лидером в производстве колбасных изделий в РФ с долей 10% является компания "Останкино". На втором месте - "Царицыно", доля которого составляет 8%. Тройку лидеров замыкает группа "Черкизово" с долей 6%.

В топ-10 также входят компания Abi (5,7%), "Велком" (4,8%), Клинский мясокомбинат (3,8%), Атяшевский мясокомбинат (3,4%), "Дмитрогорский продукт" и "Мираторг" (по 3,3%), Рублевский мясокомбинат (3,2%)

На их долю приходится 47,9% производства колбас в России.

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