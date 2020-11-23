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"Севернефтегазпром" привлек кредитную линию ВТБ на 40 млрд рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Севернефтегазпром" привлекло кредитную линию ВТБ с лимитом в размере 40 млрд рублей до 2027 года, говорится в материалах компании.

Соглашение на открытие долгосрочной кредитной линии "на финансирование капитальных затрат с процентной ставкой в размере действующей ключевой ставки Банка России + 1,3% и сроком погашения до конца 2027 года" было заключено в августе 2020 года.

Размер ключевой ставки ЦБ по состоянию на 30 сентября 2020 года составлял 4,25%. Ставка комиссии, начисляемой на неиспользованную сумму лимита выдачи кредитной линии, -1,45%.

Согласно отчету компании, на 30 сентября объем ее долгосрочных кредитов и займов составлял 5 млрд 755,83 млн рублей.

"Севернефтегазпром" владеет лицензией на разработку, обустройство и добычу углеводородов на Южно-Русском нефтегазовом месторождении, расположенном в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы газа по категории A+B+C1+C2 составляют более 1 трлн кубометров. Месторождение было введено в промышленную эксплуатацию в октябре 2007 года.

Акционерами "Севернефтегазпрома" являются ПАО "Газпром" (40% уставного капитала), германская Wintershall Dea GmbH (34,99%) и австрийская OMV Exploration&Production GmbH (24,99%).

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