Россия в сентябре поставила в Китай рекордный объем СПГ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия в сентябре 2020 года поставила в Китай 899 млн куб. м природного газа в сжиженном виде, что почти в два раза больше как поставок за предыдущий месяц (542 млн куб. м), так и за сентябрь 2019 года (558 млн куб. м), свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.

Это также рекордное значение за всю историю поставок российского СПГ в КНР и в три раза больше сентябрьских поставок газа из России по трубе (284 млн куб. м).

По объему поставок СПГ в Китай Россия в сентябре 2020 вышла на второе место, уступая лишь безусловному лидеру - Австралии, тогда как в августе российский СПГ на китайском рынке был лишь четвертым, уступая по объемам также Катару, Индонезии и Малайзии.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы Sakhalin Energy ("Газпрома", Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi) и "Ямал СПГ" (совместное предприятие "НОВАТЭКа", французской Total и китайских CNPC и SRF).

США в сентябре поставили в Китай 373 млн куб. м СПГ (69-е место по объемам) после 345 млн куб. м в августе.