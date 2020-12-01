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"Газпром" создаст спецкомпанию для водородных инициатив

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" создает специализированную дочернюю компанию "Газпром водород" для реализации проектов в этой области, заявил начальник управления энергосбережения и экологии "Газпрома" Александр Ишков на Водородной конференции Немецко-Российского сырьевого форума.

В числе инициатив концерна в области водородной энергетики он назвал строительство крупного завода по производству H2 из метана в Германии около выхода на берег "Северного потока". При этом он заметил, что морские газопроводы являются наиболее экологически чистым способом доставки газа.

Он также озвучил инициативу поставок водорода по трубопроводам из России в Европу, с реверсными поставками из ЕС в Россию углекислого газа для использования или захоронения.

Ишков также рассказал, что на сегодня "Газпром" производит на своих объектах 380 тыс. тонн водорода в год и уже со следующего года концерн готов начать продажу водорода (в объеме до 10 тыс. тонн в год) третьим сторонам (правда, при условии, что покупатель возьмет на себя заботы о логистике товара).

Газпром Александр Ишков

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