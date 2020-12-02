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Поставки с Чаянды в "Силу Сибири" удвоились по итогам года работы газопровода

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суточные поставки газа с якутского Чаяндинского месторождения в экспортный газопровод "Сила Сибири" за первый год ее работы удвоились, сообщил оператор разработки месторождения ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Как сообщалось, ровно год назад - 2 декабря 2019 года - магистральный газопровод "Сила Сибири" был введен в эксплуатацию.

"За год Чаяндинский промысел разросся и обрел новые черты. Сегодня "путь газа" уже идет по штатной многоуровневой схеме. Увеличилась и проектная мощность: за 12 месяцев объем ежесуточной поставки газа в магистральный газопровод "Сила Сибири" возрос почти в два раза", - пишут российские газовики.

В 2020 году на Чаянде активно продолжалось строительство производственной инфраструктуры, бурение и освоение скважин, доставка, приемка, монтаж, пусконаладка оборудования. Готовятся к вводу в строй новые объекты второй очереди. Ожидается пуск в эксплуатацию установки предварительной подготовки газа №2, электростанции собственных нужд, установки мембранного выделения гелиевого концентрата, предназначенной для очистки сырьевого газа от гелия и выделения концентрата гелия с последующей его закачкой в подземное хранилище.

В декабре 2019 года газопровод прокачивал по 10 млн кубометров в сутки, в третьем квартале 2020 года поставки выросли до 12 млн куб. м в день, октябре - 14 млн куб. м в сутки, ноябре - 16 млн куб. м ежедневно. Подсказка "дочки" "Газпрома" дает основания полагать, что в декабре могло произойти новое увеличение поставок.

Сила Сибири Чаяндинское месторождение Газпром добыча Ноябрьск

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