Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в четверг в Санкт-Петербурге подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.

Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", во встрече принимал также участие посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Цена в сообщении "Газпрома" не раскрыта.

Цена газа для Белоруссии на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году", - говорится в комментарии Минэнерго Белоруссии.

В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% – до 14,871 млрд куб. м.

Газпром Белоруссия

Новости

Цены на бензин в России с начала года выросли на 2,4%

Итоги года: 2020

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор
Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Итоги года: 2020

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"

"Интерфакс" объединяет все сервисы для участников рынка закупок под брендом "Маркер"

Qiwi собрался стать единым центром учета ставок букмекерских контор

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

ВТБ получит 44,8% облачного бизнеса "Ростелекома" за 35 млрд рублей

ВТБ получит 44,8% облачного бизнеса "Ростелекома" за 35 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');