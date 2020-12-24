"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в четверг в Санкт-Петербурге подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.

Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", во встрече принимал также участие посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Цена в сообщении "Газпрома" не раскрыта.

Цена газа для Белоруссии на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году", - говорится в комментарии Минэнерго Белоруссии.

В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% – до 14,871 млрд куб. м.