Министерский комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по добыче

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Заседание министерского мониторингового комитета закончилось, итоговой рекомендации министрам всех стран-участниц, встреча которых должна начаться через некоторое время, не вынесено, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

По данным СМИ, большинство стран ОПЕК+ полагают, что нужно сохранить текущие ограничения на февраль, по информации "Интерфакса", такова была и неформальная рекомендация техкомитета ОПЕК+ накануне, 3 января, однако Россия и ОАЭ выступают за увеличение добычи в феврале.