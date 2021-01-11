ЦБ предложил расширить список признаков возможной связанности лица с банком

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Банк России предлагает расширить перечень признаков возможной связанности лица с кредитной организацией, соответствующий проект изменений опубликован на сайте регулятора.

В качестве возможного признака связанности помимо других критериев ЦБ собирается признавать:

- владение банком и его аффилированными лицами свыше 5% голосующих акций (долей) лица (сейчас этот пункт распространяется только на контролеров банка);

- наличие у банка кредитных требований к лицу, в случае, если один или несколько топ-менеджеров этого банка раньше занимали руководящие должности в другой кредитной организации, перед которой в указанный период времени у лица возникли кредитные обязательства;

- формирование более 50% совокупной выручки (расходов) лица за отчетный период от операций с банком его аффилированными лицами;

- исполнение компанией обязательств перед банком зависит от погашения долга перед ней лицами, аффилированными с этим банком.

Признаки связанности используются банками при расчете норматива Н25, ограничивающего кредитование связанных сторон планкой 20% капитала.

Проектом указания Банк России также исключил свою ключевую ставку и ставки LIBOR в качестве индикаторов процентных ставок для определения понятия "финансовая поддержка" в связи с планируемым прекращением публикации LIBOR в конце 2021 года.

Предложения и замечания по проекту указания ожидаются по 11 февраля 2021 года.