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В "Газпроме" заявили, что поставщики газа занялись стабилизацией рынка в ущерб выгоде

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Поставщики трубопроводного газа в Европу (крупнейшим из который является "Газпром") в прошлом году взяли на себя ответственность за стабилизации рынка, даже в ущерб собственной выгоде, заявила зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова в обращении к "Гайдаровскому форуму".

"В кризисной ситуации прошлого года мяч фактически оказался на стороне поставщиков трубопроводного газа, у которых не было иного выхода, кроме как взять на себя ответственность и начать принимать меры по стабилизации рынка. Даже если частично это противоречило их собственным краткосрочным коммерческим интересам", - сказала она.

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"Нестабильность мировых газовых рынков выявила и сильные стороны классических долгосрочных контрактов "Газпрома" - цены по ним более устойчивы и предсказуемы, так как мы используем различные формы индексации, а в случае привязки к хабам используем в том числе и контракты с длительными периодами поставок, которые менее подвержены сиюминутным колебаниям рынка. К концу года цены по нашим контрактам оказались чуть ниже, чем спотовые котировки на европейских хабах, что дополнительно стимулировало наш экспорт", - сообщила Бурмистрова.

"В нашем торговом портфеле мы стремимся сформировать оптимальное сочетание долгосрочных контрактов, которые являются важнейшим гарантом надежности и стабильности, и спотовых поставок, которые быстро реагируют на изменение текущей конъюнктуры. В частности, работа электронной торговой платформы "Газпром экспорта" также была адаптирована к новым реалиям и внесла свой вклад в стабилизацию рынка. Так, например, с мая мы предлагали на платформе только контракты со сроком поставки более месяца, чтобы снизить давление на спотовые цены. Всего за 2020 год компания продала через ЭТП более 27 млрд куб. м газа, что в 1,8 раза выше уровня 2019 года", - сказала она.

"В целом набор мер, которые принял "Газпром" в нестандартной ситуации, оправдал себя. Уже с третьего квартал объемы нашего экспорта достигли, а в отдельных случаях и превысили докризисные показатели. Мы успешно выполнили все обязательства перед импортерами и успешно сохранили рыночную долю на уровне около 33%. По итогам года "Газпром" поставил в страны Европы и Турцию около 175 млрд куб. м газа, и я считаю это дистально достойным результатом с учетом тех непростых условий, в которых мы оказались", - перечислила Бурмистрова.

Газпром

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