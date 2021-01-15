ЦБ РФ 13 января продал валюту на 2,3 млрд руб.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 13 января продал валюту на 2,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Днем ранее объем продаж валюты составил 2,3 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2021 году - $43,3 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля, по завершении упреждающих, которые стартовали 10 марта. До 12 мая среднедневной объем продаж составлял 3,5 млрд рублей, затем он был увеличен до 11,4 млрд рублей, потом последовательно снижался до 2,5 млрд рублей. На период с 7 октября по 6 ноября ежедневные продажи снова увеличились - до 5,8 млрд рублей, с 9 ноября по 4 декабря возвратились на уровень 2,5 млрд рублей, а с 7 декабря и до 14 января были снижены до 2,2 млрд рублей.