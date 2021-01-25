Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-0,9%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью (Brent остается выше $55 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-0,9%, при этом лидируют в отскоке бумаги "Мечела".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3409,89 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1431,57 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2%.

Доллар подешевел до 74,75 рубля (-0,55 рубля), золото стоит $1850 за тройскую унцию (-0,3%).

Подорожали акции "Мечела" (+2,9%), "Газпрома" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,5%), "НЛМК" (+1,3%), Сбербанка (+1,3% и +1,1% "префы"), "Роснефти" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), "ММК" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), банка ВТБ (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,3%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, внимание инвесторов вновь переключается на ситуацию с распространением коронавируса. Ухудшение ситуации в Азии и высокие темпы заболеваемости в Европе активизируют опасения относительно ужесточения и продления карантинных ограничений, что может оказать негативное влияние на динамику экономик отдельных стран и мировую в целом. Это приведет к падению интереса инвесторов к рисковым активам – они могут предпочесть сократить их объем в своих портфелях, что будет способствовать снижению по широкому спектру активов.

Вторым фактором, который может сгладить коррекционные настроения на рынках, продолжит выступать ситуация со стимулами в США. Ожидание нового пакета помощи и, возможно, каких-то дополнительных мер от новой администрации, которые способны оказать поддержку американской экономике, могут сдержать снижение мировых рынков, снизив активность спекулятивных инвесторов, настроенных на снижение.

В рамках текущей недели российский рынок может продолжить негативную динамику и отступить ниже отметки 3300 пунктов по индексу МосБиржи, считает Зварич.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, неделя будет насыщенной на события: в понедельник Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, с речью выступит глава ЕЦБ Лагард, а в среду в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление, после чего состоится пресс-конференция Федрезерва. Среди интересных отчетов на неделе стоит обратить внимание на цифры Apple, Facebook, Microsoft, Johnson & Johnson, Abbott, Eli Lilly, Tesla, Boeing, Caterpillar, Mcdonald's, Starbucks, American Airlines Group, General Electric, Mastercard, Advanced Micro Devices, AT&T, Comcast, Freeport-McMoRan.

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику, индекс Nasdaq (+0,1%) обновил свой максимум. Неделя завершилась ростом индикаторов: Dow Jones и S&P 500 поднялись на 0,6% и 1,9% соответственно, Nasdaq подскочил на 4,2%.

Инвесторы изменили свою оценку перспектив принятия новых мер поддержки экономики США, отмечает CNBC. Все большее число республиканцев высказывают сомнения в необходимости новых стимулирующих мер. Тем временем сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с $600 до $2000 в рамках последнего пакета стимулов.

Финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен на пост министра финансов страны.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit, в январе достиг рекордных 59,1 пункта по сравнению с 58,3 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение до 56,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6,76 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.

В целом по итогам 2020 года перепродажи домов в стране стали максимальными с 2006 года, составив 5,64 млн, что на 5,6% больше, чем в 2019 году.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабилизировались, цена Brent остается выше $55 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $55,54 за баррель (+0,2% и -1,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,42 за баррель (+0,3% и -1,6% в пятницу).

По итогам минувшей недели нефть Brent подорожала на 0,6%, мартовский контракт на нефть WTI снизился в цене на 0,3%.

Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Китае, где в воскресенье было выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 80 днем ранее. Обеспокоенность усиливает тот факт, что новая вспышка заболевания произошла незадолго до Нового года по лунному календарю, отмечает MarketWatch.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы (до 289 штук). Количество установок увеличивается уже девять недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 676 единиц.