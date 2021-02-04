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Путин призвал развивать внутри РФ биржевые инструменты по зерну

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые инструменты по товарам, которые активно экспортируются из России, например, по зерну или энергоносителям, нужно развивать внутри страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

"Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами РФ", - сказал президент, комментируя предложение министра о необходимости срочного развития биржевой торговли по зерну внутри России.

"То же самое сейчас по зерну. Конечно, сейчас нужно хотя бы иметь обобщенные данные, то, о чем вы сказали, по контрактам и так далее. Но такие инструменты (биржевые- ИФ) надо, конечно, развивать у себя. Почему нет, если мы являемся сейчас страной номер один по экспорту пшеницы? Почему нет, почему мы не можем это не иметь на нашей территории? Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Это понятно, там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано", - сказал Путин.

Решетников в свою очередь заявил, что "мы ровно такую работу в каком-то смысле над ошибками проделали, и во всей этой ситуации увидели дополнительные возможности, потому что наличие этих же биржевых индикаторов позволит нашему сельскому хозяйству более активно кредиты привлекать, торговлю развивать".

"Это даже не ошибки, просто раньше мы и не могли этого делать с учетом того, что сельское хозяйство у нас не работало с такой степенью интенсивности, с такой отдачей и с таким результатом", - прокомментировал слова министра Путин.

Максим Решетников Минэкономразвития Владимир Путин

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