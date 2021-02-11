Владельцы грузовых вагонов и металлурги пожаловались на Казахстан

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские операторы железнодорожного транспорта и металлурги недовольны запретом на прием порожних крытых вагонов, полувагонов и зерновозов, который 15 декабря ввели железные дороги Казахстана ("Казахстан темир жолы", КТЖ), пишет "Коммерсантъ". Газета отмечает, что казахстанские вагоны могут этого запрета избежать.

29 января Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ, в него входят крупнейшие в России владельцы грузовых вагонов) направил ОАО "РЖД" письмо с просьбой помочь добиться отмены запрета, в том числе при рассмотрении вопроса на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным СОЖТ, только за 13 января прямые потери российских операторов от запрета превысили 108 млн рублей. Также операторы упоминают репутационные риски, связанные с отказом российских отправителей и получателей грузов от их услуг.

Также запретом недовольно "металлургическое лобби" - "Русская сталь", добавляет издание. В письме ассоциации председателю коллегии EЭК Михаилу Мясниковичу от 9 февраля говорится, что участники отрасли несут убытки из-за привлечения более дорогого подвижного состава. Вводимые Казахстаном запреты, полагает объединение, "являются мерой протекционизма, препятствующей процессам евразийской интеграции и противоречащей законодательству EАЭС".

В РЖД "Коммерсанту" сообщили, что взаимодействуют с СОЖТ по вопросу конвенций и поддерживают его рассмотрение на площадке Eвразийской экономической комиссии.

"Мы готовы обсуждать механизмы объявления ограничений и считаем, что они должны быть понятны и прозрачны для всех участников перевозочного процесса", - сказал представитель монополии.

В российском Минтрансе считают, что "конвенционные требования должны быть одинаковыми для операторов любых государств".

В КТЖ причины запрета не назвали, но напомнили, что практически за неделю с его введения число порожних иностранных вагонов, не востребованных в погрузке, на сети КТЖ сократилось на 1600, до 47 000 единиц.

Казахстан систематически ограничивает подачу порожних вагонов из-за рубежа, напоминает газета. В прошлом году такие запреты вводились дважды: в январе — на полувагоны, крытые вагоны и платформы, в июне — на полувагоны. Летний, как поясняло тогда руководство КТЖ, был связан в том числе с переброской вагонов с российской железнодорожной сети на казахстанскую, что сократило пропускную способность последней и замедляло движение, и "демпингом" со стороны российских оперторов. Аренда вагонов из России обходилась на тот момент почти вдвое дешевле услуг "дочки" "Казахстан темир жолы" - "Казтемиртранс" - 800 рублей против 1500 рублей в сутки.

СОЖТ объединяет владельцев большей части парка грузовых вагонов в России. В союз входят "Федеральная грузовая компания" ("дочка" ОАО "Российские железные дороги"), "Новая перевозочная компания" группы Globaltrans, "Атлант" (совместное предприятие "ТрансФин-М" и ВЭБа), "Новотранс", "Трансгарант" группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" ).