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ВТБ поддержал расширение льготных ипотечных программ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ считает перспективным расширение льготной ипотеки для молодых семей и специалистов, сообщили в пресс-службе банка.

В качестве примера развития госсубсидирования там назвали фокусную поддержку дополнительных категорий граждан - представителей конкретных профессий, молодых родителей или молодых специалистов. Использование таких практик может стать мультипликатором для привлечения молодежи в профессии или улучшения демографической ситуации, поскольку решение жилищного вопроса мотивирует граждан на создание семьи, рождение детей и карьерный рост, добавили в ВТБ.

В банке также отметили, что поддерживают возможность точечного продления льготной ипотеки под 6,5% для отдельных регионов, поскольку в большинстве субъектов программа сохраняет значительный экономический потенциал.

Ранее 18 февраля председатель Банка Росии Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством ЦБ сказала, что регулятор видит потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке. Она отметила, что критерии льготной программы для молодых семей могут быть расширены, а субсидирование ставок может производиться в зависимости от количества детей. По ее словам, также может быть предложена более широкая программа - в целом по поддержке молодых семей, молодых специалистов.

Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 31 марта текущего года подготовить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Сейчас работают несколько льготных программ по ипотеке. В середине апреля 2020 года была запущена программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых, которая должна была завершиться 1 ноября. В конце октября ее продлили до 1 июля 2021 года. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов.

Также в России действует программа ипотеки с господдержкой для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

ВТБ Эльвира Набиуллина Банк России

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