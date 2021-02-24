Суд завершил процедуру банкротства основателя обувного ритейлера Carlo Pazolini Резника

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 17 февраля завершил процедуру банкротства основателя и владельца обувного ритейлера Carlo Pazolini бизнесмена Ильи Резника.

Как сообщается в определении на сайте суда, в его реестр кредиторов были включены требования двух кредиторов на сумму 8,3 млрд рублей, конкурсная масса сформирована за счет поступлений средств на счет должника. Требования кредиторов погашались на сумму 48,5 млн рублей.

В соответствии с законодательством после завершения процедуры банкротства Резник освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реструктуризации долгов или реализации имущества гражданина, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 3 апреля 2017 года признал обоснованным заявление Автоторгбанка о банкротстве Резника. Требование банка было основано на вступившем в законную силу решении суда о задолженности Резника в размере $10,2 млн как поручителя по кредиту, выданному ЗАО "Фирма Анта", которому принадлежат права на товарные знаки, под которыми работает ритейлер Carlo Pazolini.

Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долга гражданина и включил его долг перед банком в размере 660,3 млн рублей (долг и госпошлина) в реестр кредиторов бизнесмена. 29 ноября 2017 года суд признал бизнесмена несостоятельным (банкротом), ввел в отношении него процедуру реализации имущества, утвердил его финансовым управляющим Германа Логинова.

До этого, 2 августа 2016 года, Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве ЗАО "Фирма Анта". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и утвердил временным управляющим Майю Яровикову. Суд решил включить долг компании перед Альфа-банком в размере 862,6 млн рублей в реестр кредиторов должника. В сентябре 2017 года компания была признана банкротом.

Арбитражный суд Москвы 27 июля 2017 года удовлетворил иск Альфа-банка о солидарном взыскании задолженности в размере $11 млн и 8,4 млн евро по соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии от 10 декабря 2012 года. Иск был заявлен к обувной компании Carlo Pazolini Trade ltd, ТОО "Карло Пазолини Партисипасьон" и Carlo Pazolini SA (Швейцария). Третье лицо - ЗАО "Фирма Анта".

Как ранее сообщали "Ведомости", Альфа-банк - один из крупнейших кредиторов сети Carlo Pazolini. Основным заемщиком по всем обязательствам ритейлера перед Альфа-банком выступает ЗАО "Фирма Анта". По долгам лично поручился основатель и владелец ритейлера Резник.

Сумма долга ритейлера перед Альфа-банком составляет около $50 млн, однако, по словам Резника, задолженность намного меньше. При этом он признал, что у компании все кредиты, в том числе от Альфа-банка, были валютные. Представитель Альфа-банка подтвердил газете, что "проблемы с обслуживанием долга Carlo Pazolini возникли из-за валютных колебаний на фоне снижения продаж".

К продавцу обуви были претензии и у Сбербанка: в апреле 2016 года банк предупредил о намерении обратиться с иском о банкротстве ЗАО "Фирма Анта", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". Летом 2016 года суд принял его заявление как вступление в дело о банкротстве компании. В декабре 2016 года он переуступил свои требования на сумму более 2,4 млрд рублей другой компании.

По данным сайта Carlo Pazolini, у ритейлера на момент признания Резника банкротом насчитывалось более 130 магазинов в России, также есть магазины в Италии, Греции, Чехии, Молдавии, на Украине, в Азербайджане и Китае. "Все данные сайта актуальные, компания работает и развивается", - отметил ранее Резник.

Бренд Carlo Pazolini зарегистрирован в Италии в 1990 году. Компания с головным офисом в Москве занимается производством и продажей обуви и аксессуаров под собственными торговыми марками Carlo Pazolini, Carlo Pazolini Couture и Adami.