ЦБ предложил варианты регулирования плавающих ставок по ипотеке

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предложил варианты регулирования плавающих ставок по ипотеке: от регулирования при помощи макропруденциальных мер на уровне нормативных актов Банка России до полного законодательного запрета на ипотечные продукты с переменными ставками.

3 марта ЦБ опубликовал доклад о рисках, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании.

Предложения Банка России были опубликованы через час после поручения президента РФ Владимира Путина подготовить до 15 июля поправки, регулирующие порядок изменения плавающих ставок по розничным ссудам, в том числе по ипотеке.

По данным ЦБ, сейчас банки пока не активно предлагают ипотеку с плавающими ставками, хотя законодательством они не запрещены. Доля таких ссуд в общем объеме ипотечных жилищных кредитов составляет менее 0,1%. Однако ряд крупных банков в ближайшее время планируют развивать ипотечное кредитование с плавающими ставками, отмечает регулятор. Это обусловлено высоким уровнем процентного риска, характерным для многих банков, и их интересом к развитию долгосрочного кредитования, прежде всего ипотеки.

Шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающими ставками:

- полный запрет кредитования физических лиц по плавающим ставкам (требует изменения в законодательство);

- введение ограничений на величину изменений ставки или срока до погашения по кредитам с плавающей ставкой и фиксированным ежемесячным платежом (требует изменения в законодательство);

- наделение совета директоров Банка России полномочиями на установление количественных ограничений кредитования по плавающим ставкам (требует изменения в законодательство);

- ограничение круга потенциальных заемщиков, которые смогут привлекать ипотечные кредиты по плавающим ставкам (требует изменения в законодательство);

- введение дополнительных макропруденциальных надбавок для кредитов с плавающей ставкой (требует изменений в указание ЦБ);

- изменение порядка расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) в целях использования действующего механизма макропруденциальных надбавок применительно к кредитам с плавающими ставками (требует изменений в указание ЦБ).