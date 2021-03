Китайский инвестор "Мотор Сич" заявил о новых судебных исках к Украине

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Заявления представителей украинских властей о планах национализации "Мотор Сич" являются недопустимыми, и помогут китайским инвесторам компании победить в международном арбитраже против Украины и возместить ущерб, считает владелец китайской Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин.

"Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как на Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов", - говорится в его заявлении для СМИ.

Ван Цзин подчеркнул, что любые выступления или действия украинской стороны, которые причиняют вред китайским инвесторам, будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы. По его словам, инвесторы из КНР готовы к контролю со стороны общественности и юридическим проверкам.

В ближайшее время в парламент Украины будет внесен законопроект о национализации "Мотор Сич", заявлял глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия на прошлой неделе. Помимо этого, президент предприятия Вячеслав Богуслаев, выступая перед депутатами парламента, обвинил китайских инвесторов в нарушении инвестобязательств, но призвал вести с ними переговоры и оставить им 35%-ный пакет акций, а контроль над предприятием передать государству.

Ван Цзин в заявлении утверждает, что у Богуслаева ранее был контрольный пакет акций "Мотор Сич", а сейчас не имеет права выступать с такими заявлениями от имени предприятия.

По данным китайской стороны, приватизация "Мотор Сич" была полностью завершена еще до 2000 года, после чего компания стала публичным акционерным обществом (ПАО) со свободным обращением акций, а в апреле 2015 года она была исключена правительством из списка стратегических предприятий Украины.

По словам Ван Цзина, в 2016 году бывшие акционеры "Мотор Сич", в том числе Богуслаев, достигли соглашения с китайскими инвесторами и согласились продать свои акции ПАО, и в июле 2016 года сделка была завершена, а вознаграждение выплачено.

"Это значит, что ПАО "Мотор Сич" не только больше им не принадлежит, но, более того, они не должны продолжать его контролировать", - подчеркивается в заявлении.

В отношении инвестиций Ван Цзин утверждает, что "Мотор Сич" было предоставлено финансирование в размере $100 млн на 10 лет под 0,3%, а внесение еще $150 млн стало невозможным после ареста акций предприятия Службой безопасности Украины. Он также утверждает, что украинская сторона фактически сорвала разработанный в 2018 году план бесплатной передачи 25% акций "Мотор Сич" государственному "Укроборонпрому" с выделением еще $100 млн.

Китайские инвесторы несколько лет безуспешно пытались добиться официального оформления сделки по покупке акций этого завода. По данным источника в украинском правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" де-факто принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Украинские санкции против китайских инвесторов

Украина в январе этого года ввела санкции против связанных с этой сделкой китайских инвесторов. В санкционный список включены Ван Цзин и связанные с ним компании Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг). Санкции к ним предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на покупку предприятий на Украине. Комментируя введения санкций, президент Владимир Зеленский отмечал, что государство не может себе позволить продавать контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятиями другой стране.

"Мотор Сич" - крупнейший на Украине производитель двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран.