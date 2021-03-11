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Акции Roblox взлетели в цене на 54% по итогам дебютных торгов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Акции разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. открыли дебютные торги в среду, 10 марта, на уровне $64,5, что на 43% выше справочной цены, установленной для прямого листинга компании Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).

В ходе сессии цена бумаг поднималась до $74,83. К закрытию рынка она была на 54,4% выше справочной цены - $69,5, что обеспечивает Roblox капитализацию около $45 млрд.

Roblox планировала провести IPO в декабре 2020 года, однако в январе объявила, что сделала выбор в пользу прямого листинга. В том же месяце компания привлекла частное финансирование на сумму $520 млн, получив оценку в $29,5 млрд.

В 2020 году компания зафиксировала чистый убыток в размере $257,7 млн по сравнению с убытком в $71 млн в 2019 году. Годовая выручка Roblox увеличилась до $923,9 млн с $508,4 млн годом ранее.

Roblox является разработчиком многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры.

Прямой листинг позволяет компании размещать акции на бирже без участия банков-андеррайтеров, что является необходимым в случае IPO. Этой процедурой для выхода на открытый рынок ранее воспользовались поставщик решений для работы с большими данными Palantir Technologies Inc., стриминговый сервис Spotify Technology SA, а также разработчик сервиса обмена сообщениями Slack Technologies Inc.

Roblox

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