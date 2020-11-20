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Разработчик онлайн-игры Roblox запланировал IPO на Нью-Йоркской бирже

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская Roblox Corp. планирует провести первичное размещение акций (IPO).

В документах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, указан предварительный объем размещения - $1 млрд. Этот показатель может в дальнейшем измениться.

Roblox намерена провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). После размещения акции компании будут торговаться под тикером RBLX. В число организаторов IPO входят Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley.

Roblox заявила, что в последние кварталы она показывала быстрый рост, так как ее пользователи проводили больше времени в интернете из-за самоизоляции на фоне пандемии COVID-19.

По данным компании, число ежедневно активных пользователей в январе-сентябре подскочило на 82% - до 31,1 млн. Выручка увеличилась на 68% и достигла $588,7 млн. Между тем убыток вырос до $203,2 млн по сравнению с $46,3 млн за аналогичный период прошлого года.

Roblox является разработчиком многопользовательской онлайн-платформы, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры.

Roblox

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