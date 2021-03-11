Расписки Fix Price падают в ходе вторых торгов на МосБирже

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Fix Price падают в ходе вторых торгов на Московской бирже, опустившись в цене до 671 рубля за штуку, что на 7,5% ниже цены IPO (725,7 рубля за штуку). По итогам первого дня торгов ГДР Fix Price снизились в цене на 1,2%, до 716,9 рубля за штуку.

Цена размещения Fix Price в ходе IPO была установлена в размере $9,75 за акцию, или 725,7 рубля, что является верхней границей ценового коридора ($8,75-9,75). Таким образом, капитализация всей компании составила $8,3 млрд.

Накануне, 10 марта, депозитарные расписки Fix Price начали торговаться на Лондонской фондовой бирже и, в рамках вторичного листинга, на Московской бирже.