ВТБ начал закупать золото в свой биржевой фонд на рынке драгметаллов "Мосбиржи"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - УК "ВТБ Капитал Управление активами" провела первую сделку на рынке драгоценных металлов "Московской биржи". Как сообщил ВТБ, компания приобрела 1 кг золота в Фонд "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой".

"ВТБ Капитал Управление активами" была зарегистрирована как участник торгов на рынке драгоценных металлов "Мосбиржи" в конце февраля 2021 года. Работа на этой площадке позволит расширить операционные возможности совершения сделок с металлами для развития собственных продуктов, рассчитывает банк.

Торги паями фонда "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" на "Московской бирже" начались в июне 2020 года. С ноября ВТБ стал наполнять фонд физическим золотом (до этого базовым активом выступал зарубежный ETF). В дальнейших планах - предоставить клиентам возможность выхода из фонда слитками, отмечают в ВТБ.

На данный момент в портфеле фонда свыше 480 кг золота.

Рынок драгметаллов на "Мосбирже" работает с 2013 года. Сейчас на рынке почти 70 участников, включая 3 золотодобывающие компании. За 2020 год объем торгов составил 52,6 млрд рублей (12,9 тонны золота и 30,7 тонны серебра).