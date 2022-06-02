Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в мае снизился еще на 12% до 4,1 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в мае 2022 года составил 4,07 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Это в 5 раз меньше, чем в мае прошлого года, и на 12% меньше, чем в апреле текущего, и представляет минимальное значение с середины 2020 года. Объемы торгов драгметаллами в денежном выражении падают третий месяц подряд.

В натуральном выражении объем торгов золотом в мае составил 1 тонну (против 4,6 тонны в мае прошлого года и 0,9 тонны в апреле текущего), серебром – 4,6 тонны (против 1,6 тонны и 3,7 тонны соответственно).

Всего за январь-май текущего года объем торгов драгметаллами составил 35,32 млрд рублей, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2016-2017 годах среднемесячный объем торгов достигал примерно 10 млрд рублей, в 2020 году он оказался в среднем на уровне около 4 млрд рублей, а в 2021 году – свыше 17 млрд рублей.