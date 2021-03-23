Рынок акций РФ откатился к уровню начала марта по индексу РТС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась в район $62 за баррель) на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, а также из-за опасений введения США новых антироссийских санкций. Индекс РТС откатился в район начала марта, показав снижение пятые торги подряд, а падение индекса МосБиржи во вторник сдерживалось ослаблением рубля и подросшими бумагами "НОВАТЭКа" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3467,21 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1435,67 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 76,08 рубля (+1,14 рубля), доходность 10-летних US Treasuires (UST) снизилась до 1,651% годовых (-1,9%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), расписки TCS Group (-2,7%), бумаги "НЛМК" (-2,4%), "Северстали" (-2,2%), Сбербанка (-2,1% и -1,4% "префы"), расписки Ozon (-2%), бумаги "Норникеля" (-1,9%), "Татнефти" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,1%), "МТС" (-0,8%), банка ВТБ (-0,6%), "ММК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3%), "Роснефти" (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), бумаги "Газпрома" (+1,2%), "Яндекса" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), UC Rusal (+0,2%).

Китайская история

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, не успел российский рынок пережить турецкие проблемы, как навалились новые, но уже с Дальнего Востока. Европа с 1989 года не беспокоила Китай санкциями, но решила применить свой глобальный подход к защите прав человека. Китай не стал долго ждать и мгновенно ответил на европейские санкции своими. Таким образом, ожидания на китайском рынке существенно ухудшились, так как появились опасения по поводу вывода иностранных инвестиций. Естественно, что это отразилось и на российском рынке. Плюс нефть продолжила снижение на опасениях длительной стагнации спроса в Европе и возможного сокращения спроса в Китае.

Госсекретарь США в рамках совещания с НАТО в очередной раз подчеркнул, что проект "Северный поток 2" не отвечает интересам Европы и США, "безусловно, противоречит европейским целям по безопасности, обладает потенциалом подорвать интересы Украины, Польши и ряда других партнеров и союзников".

При Трампе такого не было

Китайская история негативно повлияла на сырьевые валюты, на этом фоне продолжили снижаться доходности казначейских обязательств США (доходность 10-леток снизилась в район 1,65% по сравнению с 1,69% накануне вечером), что связано с бегством инвесторов от риска. Фактически за несколько дней глобальный рынок получил несколько негативных тем, связанных с кризисом в Турции и началом санкционных обменов Китая с его торговыми партнерами. При президенте Дональде Трампе давление на Китай осуществлялось исключительно по экономическим направлениям и воспринималось Пекином относительно спокойно в рациональном ключе. Текущий этап конфронтации по политическим вопросам вызывает явное раздражение китайских властей и может спровоцировать иррациональные ответные шаги, что скажется на глобальном восприятии риска, считает аналитик.

Лето для туриндустрии под вопросом

Нефть продолжает дешеветь на опасениях еще одного потерянного лета для туристической индустрии. Carnival планирует возобновить круизы уже в июне, но лишь для вакцинированных туристов. Однако процесс вакцинации, по сути, сорван и может затянуться до осени. Пока главным инструментом борьбы с коронавирусом остаются карантинные меры. Германия продлила строгие ограничения до 18 апреля и попросила граждан воздержаться от социальных контактов и мест скопления людей, чтобы сократить риски распространения.

Вечером председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей вместе с министром финансов Джанет Йеллен. В подготовленном тексте для выступления Пауэлл сообщит о более быстром восстановлении экономики, но также отметит еще длительный путь впереди. Российский рынок остается под давлением, как и рубль. Однако лишь при падении индекса МосБиржи ниже 3380-3400 пунктов можно ожидать усиления сигналов на продажу, считает Кочетков.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, на финансовых рынках увеличилась волатильность из-за введения в некоторых европейских странах карантинных ограничений и возросшей в этой связи неопределенности. На глобальном рынке акций происходит ротация: доходности по 10-летним гособлигациям США снижаются вследствие ослабления инфляционных рисков, что поддерживает технологические компании, в то же время в секторах материалов и энергетики происходит небольшая коррекция из-за опасений замедления восстановления экономик.

Нефть и новые локдауны

Нефть подешевела из-за новых локдаунов в Европе: Германия, Италия и Франция расширили ограничения. Это оказывает давление на рубль, несмотря на недавнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% годовых. Временно возросшая неопределенность на глобальных рынках вынудила Минфин РФ отменить аукцион ОФЗ 24 марта, отмечает эксперт.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, основным негативом по-прежнему выступает ухудшение ситуации с пандемией в Европе, которое может перекинуться на другие регионы. Это ставит под угрозу скорое снятие карантинных ограничений, на которое делали ставку инвесторы, ожидавшие, что оно приведет к быстрому восстановлению экономики.

Санкционная неопределенность

Главной причиной ослабления рубля выступает санкционная неопределенность - ранее американские власти заявляли о планах обнародовать на текущей неделе новые антироссийские меры, которые могут нанести вред рыночной и финансово-экономической стабильности, полагает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent в падении протестировала ключевую поддержку $62,5 за баррель на фоне глобального ухода инвесторов от риска, укрепления доллара и ожиданий сдержанного спроса в Европе в весенний период. Первыми целями падения при неспособности удержать уровень может стать отметка $59 за баррель.

Индекс МосБиржи сохранил поддержку 3450 пунктов, указывая на не столь высокий градус пессимизма на рынке. Долларовый индекс РТС стремится к 1400 пунктам ввиду ослабления рубля. Краткосрочно инвесторы склонны к продажам, но пока воздерживаются от панических настроений. Американские инвесторы пытались сохранять сдержанный оптимизм, в то время как нефтяные котировки подавали сигналы к развитию нисходящей коррекции. В середине недели в Европе и США будет опубликован блок предварительных данных по деловой активности за март, который может сигнализировать об улучшении экономической ситуации. Тем временем российские активы в ожидании санкционных заявлений остаются под понижательным давлением и обращают внимание в основном на динамику "черного золота". Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3410-3530 пунктов, считает Кожухова.

В США в понедельник фондовые индексы выросли в рамках коррекции на 0,3-1,2% во главе с акциями технологических компаний (Nasdaq прибавил 1,2%) на фоне снижения доходностей 10-летних UST в районе 1,68% годовых.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,2%, DAX подрос на 0,2%), делает попытки стабилизации Америка (индекс S&P 500 топчется на месте, но снизились на 0,2% Dow и Nasdaq).

В США во вторник вышли негативные статданные по рынку недвижимости: продажи новостроек в феврале упали на 18,2% - до 775 тыс. домов при прогнозах снижения до 870 тыс. домов.

Цены на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены также остаются под давлением из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на сырье; цена Brent к 18:50 находилась на $2,65 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $61,99 за баррель (-4,1% и +0,1% накануне), майская цена WTI - $58,82 за баррель (-4,5% и +0,2% накануне).

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран, включая Францию и Италию, отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара и рост запасов в США.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Белуга групп" (-6,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-5,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-4,9%), ПАО "Левенгук" (-4,3%), "Мечела" (-3,7%), "Объединенной вагонной компании" (-3,3%).

Просели акции "Группы ЛСР" (-0,9%), хотя утром бумаги росли более чем на 1% после вышедшего накануне вечером отчета по МСФО за 2020 год: выручка группы выросла на 6,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 118,052 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 1,6 раза - до 12,025 млрд рублей.

Подорожали бумаги ПАО "Русолово" (+12,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5,5%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+3,7%), "ВСМПО-Ависма" (+3,7%), ПАО "Лензолото" (+3,5%), "ФосАгро" (+3,2%), En+ (+3,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,2%).

Подросли ГДР Etalon (+1,5%) после выхода отчета за 2020 год по МСФО. Девелопер Etalon Group в 2020 году сократил выручку по МСФО на 6,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 78,7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Показатель EBITDA вырос на 48%, до 12,6 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,33 млрд рублей (из них 17,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,57 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,75 млрд рублей - на акции "Газпрома").