Фондовый рынок США снизился на опасениях из-за пандемии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник вслед за акциями компаний, которые в большей степени пострадают из-за замедления возобновления экономической активности после пандемии.

Заметно подешевели бумаги туристических компаний. Котировки акций круизных операторов Carnival Corp. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. упали более чем на 7%, авиакомпаний American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc. - более чем на 6%.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в большинстве регионов мира.

Между тем Федеральная резервная система ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

В среду Пауэллу и министру финансов США Джанет Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в свою очередь заявил в понедельник, что экономика США еще не приблизилась к показателям, которые могут позволить ФРС начать сворачивать меры поддержки.

Давление на рынки акций, помимо прочего, оказали сообщения о том, что в США не исключают, что компания AstraZeneca, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях.

Тем временем с момента падения фондовых индексов до наиболее низкой отметки после вспышки коронавируса прошел ровно год. С 23 марта 2020 года S&P 500 и Dow Jones прибавили более 75%, отмечает CNBC. Nasdaq вырос более чем на 90%, а Russell 2000 подскочил на 126%.

Акции GameStop Corp. упали в цене на 6,6% на ожиданиях отчетности компании за четвертый квартал 2020 года.

Бумаги Microsoft Corp. подорожали на 0,7%. По информации Bloomberg, компания ведет переговоры о покупке чат-сервиса Discord более чем за $10 млрд.

Котировки акций ViacomCBS Inc. упали на 9,1% после того как медиакомпания сообщила, что планирует привлечь $3 млрд за счет размещения обыкновенных акций класса "B" и конвертируемых привилегированных акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 308,05 пункта (0,94%) и составил 32423,15 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 30,07 пункта (0,76%) - до 3910,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 149,85 пункта (1,12%) и составил 13277,70 пункта.