Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен blue chips вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью на фоне опасений замедления восстановления мировой экономики в условиях новой волны заболеваемости коронавирусом в Европе; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,6%, при этом лидируют в откате ранее перегретые бумаги "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3456,81 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1426,3 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 76,42 рубля (+0,03 рубля), доходность 10-летних UST на фоне бегства инвесторов от "риска" снизилась до 1,6% годовых (-2,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-3,1%), "Норникеля" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,9%), бумаги "АЛРОСА" (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), расписки Ozon (-0,5%), акции "Газпром нефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), банка ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "АФК Система" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Интер РАО" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду смешанный: азиатские индексы акций в "минусе", но нефть делает попытки стабилизации после обвала накануне. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала уже до 1,6%, но это в большей степени можно отнести на счет продолжающегося ухода инвесторов от риска. Рынок акций РФ утром может продолжить снижение, хотя рубль способен на коррекцию после чрезмерного ослабления.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, основным негативным поводом на неделе стала ситуация с распространением коронавируса в Европе, где начинается третья волна пандемии. Это привело к ужесточению карантинных ограничений в некоторых странах Старого Света, что способствует росту опасений относительно динамики восстановления европейской экономики и, соответственно, мировой. Также опасения вызывает рост темпов заболеваемости и смертности в целом по миру. В результате рисковые активы, включая рынки акций и товарные рынки, вновь оказались под давлением и продолжили коррекционное снижение.

Рынок энергоносителей после провала во вторник предпринимает попытки к коррекционному восстановлению. Из важных факторов, способных в среду оказать существенное влияние на настроения инвесторов, можно выделить публикацию индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Учитывая ситуацию с коронавирусом и карантинными ограничениями в Европе, статистика по PMI европейских стран может преподнести инвесторам неприятный сюрприз. Также интерес представляет статистика по заказам на товары длительного пользования в США.

Индекс МосБиржи может отступить в район 3450 пунктов, а в дальнейшем рынок попытается удержать позиции в середине текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. В случае выхода слабой статистики по PMI в европейских странах, продажи могут вновь активизироваться, что приведет к закреплению индекса МосБиржи в нижней половине данного коридора. Учитывая слабость рынка энергоносителей, аутсайдером в рамках торгов может выступить нефтегазовый сектор, который днем ранее проигнорировал снижение цен на нефть, считает Зварич.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,8-1,1% на фоне отката акций компаний, которые в большей степени пострадают из-за замедления возобновления экономической активности после пандемии.

Федеральная резервная система ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В среду Пауэллу и министру финансов США Джанет Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Давление на рынки акций, помимо прочего, оказали сообщения о том, что в США не исключают, что компания AstraZeneca, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Продление локдаунов в Европе

Локдаун в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель. В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тыс. человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на пресс-конференции во вторник, что общенациональный карантин в стране продлен по решению правительства до 20 апреля. По его словам, это решение обусловлено осложнением ситуации в стране в связи с эпидемией COVID-19. Кроме того, власти рекомендуют гражданам страны не выезжать за ее пределы до 15 мая.

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. При этом он не ожидает, что ценовое давление будет значительным или постоянным. Пауэлл также сказал, что у Федрезерва есть инструменты для борьбы со слишком высокой инфляцией.

Нефть

Нефть утром в среду корректируется после отката накануне; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $61,45 за баррель (+1,1% и -5,9% во вторник), майская цена WTI – $58,3 за баррель (+0,9% и -6,2% накануне).

Германия – крупнейшая экономика еврозоны – продлила карантинные меры до 18 апреля и ввела некоторые новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмечает MarketWatch.

Инвесторы в среду ожидают публикацию данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 246 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей на фоне восстановления нефтепереработки после сильных морозов в южных штатах США в феврале. Нефтяные запасы могут продемонстрировать снижение впервые с середины февраля, когда из-за погодных условий на побережье Мексиканского залива из работы были выведены нефтеперерабатывающие мощности объемом 4,4 млн баррелей в сутки.