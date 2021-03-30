Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:19Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

Большинство индексов Европы выросли, германский DAX достиг рекорда

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном умеренно выросли по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,16% и составил 427,61 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 0,47% и достиг исторического максимума в 14 817,72 пункта. Французский CAC 40 прибавил 0,45%, итальянский FTSE MIB - 0,12%. Британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 потеряли по 0,07%.

Основное внимание рынка по-прежнему сосредоточено на перспективах устойчивого восстановления экономики в 2021 году, несмотря на неопределенность, связанную с ростом заболеваемости коронавирусом, и медленные темпы вакцинации, пишет Trading Economics.

Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Европе. В ФРГ за последние сутки выявили более 17,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в стране. Среднее число заражений за последние семь дней достигло максимума с января, пишет Trading Economics.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не сожалеет об отказе от введения общенационального карантина в конце января. "Мы посмотрим на эффективность ограничительных мер и в случае необходимости примем надлежащие меры", - добавил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Инвесторы на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Количество новых ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, в феврале сократилась до 87,67 тыс. с 97,35 тыс. месяцем ранее, свидетельствуют данные Банка Англии. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - до 95 тыс., согласно Trading Economics.

Акции европейских банков, клиентом которых является Archegos Capital Management, в понедельник подешевели после того, как американская инвесткомпания пострадала от распродажи акций ViacomCBS Inc. на прошлой неделе. Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, ликвидировал позиции в объеме около $30 млн, сообщила газета The Wall Street Journal.

Котировки бумаг Credit Suisse Group AG упали на 13,8%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600. Бумаги Deutsche Bank AG потеряли в цене 3,3%, UBS Group AG - 3,9%.

Deutsche Bank объявил в понедельник о продлении контракта главного исполнительного директора Кристиана Севинга до апреля 2026 года. В рамках общей реорганизации правления банка ответственность за инвестиционно-банковские операции и обслуживание корпоративных клиентов перейдет от Севинга к Фабрицио Кампелли, который в настоящее время занимает пост директора по развитию Deutsche Bank. Пост главного операционного директора будет упразднен, функции COO будут распределены между другими членами правления, говорится в пресс-релизе банка.

Лидером роста выступили акции польского разработчика видеоигр CD Projekt SA, которые подскочили в цене на 13,1%.

DAX CAC FTSE MIB Джо Байден Эммануэль Макрон

Новости

Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

Контейнеровоз-гигант перегрузил мировую логистику. Обзор

Белозёрова переназначили на должность главы "РЖД"

Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение властей на "развод"

Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение властей на "развод"

"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки

"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Нефть начала дорожать на ожиданиях встречи ОПЕК+

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в работе сервисов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');