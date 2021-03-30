Большинство индексов Европы выросли, германский DAX достиг рекорда

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном умеренно выросли по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,16% и составил 427,61 пункта.

Германский индикатор DAX вырос на 0,47% и достиг исторического максимума в 14 817,72 пункта. Французский CAC 40 прибавил 0,45%, итальянский FTSE MIB - 0,12%. Британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 потеряли по 0,07%.

Основное внимание рынка по-прежнему сосредоточено на перспективах устойчивого восстановления экономики в 2021 году, несмотря на неопределенность, связанную с ростом заболеваемости коронавирусом, и медленные темпы вакцинации, пишет Trading Economics.

Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Европе. В ФРГ за последние сутки выявили более 17,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в стране. Среднее число заражений за последние семь дней достигло максимума с января, пишет Trading Economics.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не сожалеет об отказе от введения общенационального карантина в конце января. "Мы посмотрим на эффективность ограничительных мер и в случае необходимости примем надлежащие меры", - добавил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Инвесторы на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Количество новых ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, в феврале сократилась до 87,67 тыс. с 97,35 тыс. месяцем ранее, свидетельствуют данные Банка Англии. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - до 95 тыс., согласно Trading Economics.

Акции европейских банков, клиентом которых является Archegos Capital Management, в понедельник подешевели после того, как американская инвесткомпания пострадала от распродажи акций ViacomCBS Inc. на прошлой неделе. Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, ликвидировал позиции в объеме около $30 млн, сообщила газета The Wall Street Journal.

Котировки бумаг Credit Suisse Group AG упали на 13,8%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов Stoxx Europe 600. Бумаги Deutsche Bank AG потеряли в цене 3,3%, UBS Group AG - 3,9%.

Deutsche Bank объявил в понедельник о продлении контракта главного исполнительного директора Кристиана Севинга до апреля 2026 года. В рамках общей реорганизации правления банка ответственность за инвестиционно-банковские операции и обслуживание корпоративных клиентов перейдет от Севинга к Фабрицио Кампелли, который в настоящее время занимает пост директора по развитию Deutsche Bank. Пост главного операционного директора будет упразднен, функции COO будут распределены между другими членами правления, говорится в пресс-релизе банка.

Лидером роста выступили акции польского разработчика видеоигр CD Projekt SA, которые подскочили в цене на 13,1%.