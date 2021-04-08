Эксперты ждут, что цены на нефть до 2025 г. будут держаться на уровне $50-75

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мировые цены на нефть могут колебаться в диапазоне от $50 до $75 за баррель в период до 2025 года, следует из проекта Генеральной схемы нефтяной отрасли.

Согласно базовому сценарию, во второй половине 2020-х годов цены будут находиться в диапазоне $50-60 за баррель (в ценах 2020 г.), и не снизятся значительно ниже $50 за баррель.

"Сохранение цен на уровне $50-60 за баррель и выше (если будет сохраняться регулирование добычи в рамках соглашения ОПЕК+) будет задано низким уровнем инвестиций в добычные активы в 2020-2022 гг.", - отмечается в документе.

К 2030 году, как ожидается в базовом сценарии Генсхемы, цена нефти марки Brent в среднем будет составлять $70/барр., к 2035 году - $73/барр., к 2040 году - $71/барр.

В 2020 году средняя цена Brent составила в среднем по году около $42/барр., цена Urals - около $41/барр.