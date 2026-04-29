Brent подорожала почти на 3% до $114,57 за баррель

На торгах цена Brent достигала $115,43 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно повышаются днем в среду, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 14:28 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,31 (2,98%) $114,57 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,22 (3,22%), до $103,15 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость Brent достигала $115,43 за баррель, WTI - $103,82 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает неясность перспектив урегулирования американо-иранского конфликта. Усилия, направленные на его завершение, зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, написала накануне The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов из иранских портов.

Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, предупреждает аналитик Haitong Futures Ян Ань.

Трейдеры также оценивают последствия выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, о котором власти страны объявили во вторник. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка".

Аналитики не ожидают, что этот шаг окажет влияние на динамику цен на нефть в ближайшей перспективе.

Чтобы потенциальное увеличение добычи в ОАЭ оказало какое-то воздействие на рынок, необходимо дождаться урегулирования ситуации в Ормузском проливе и возобновления беспрепятственных поставок энергоресурсов, написали аналитики ING.

"Выход ОАЭ из ОПЕК+ подтверждает ослабление сплоченности в этой организации, однако краткосрочные последствия этого шага будут ограниченными, - говорится в аналитической записке ANZ. - Решение является следствием давних разногласий в вопросах, связанных с квотами, тогда как движение цен на нефть по-прежнему в большей степени определяется геополитическими факторами, уровнем запасов и состоянием логистики".

Американский институт нефти сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,79 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 300 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные о динамике запасах позднее в среду.

API Brent WTI Иран ОАЭ США ОПЕК
Сбер отметил снижение доли безналичного оборота в РФ в связи с налоговыми изменениями

Сбербанк ждет ослабления рубля во II полугодии в среднем до 80-90 руб. за доллар

 Сбербанк ждет ослабления рубля во II полугодии в среднем до 80-90 руб. за доллар

Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

 Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

ФАС посчитала ситуацию на топливном рынке РФ стабильной и контролируемой

 ФАС посчитала ситуацию на топливном рынке РФ стабильной и контролируемой

Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до октября

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5%

 Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5%

Нефть Brent подорожала до $111,51 за баррель

Выпуск автомобилей Exeed в РФ перенесут с экс-завода Mercedes на площадку AGR в Петербурге

 Выпуск автомобилей Exeed в РФ перенесут с экс-завода Mercedes на площадку AGR в Петербурге

Новый сезон "Игр престолов" в ОПЕК+ завершился потерей участника. Обобщение

 Новый сезон "Игр престолов" в ОПЕК+ завершился потерей участника. Обобщение
