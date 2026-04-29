Апелляция подтвердила решение по иску на 5 млрд руб. к экс-бенефициару ЮГК и связанным лицам

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд в среду отклонил апелляционные жалобы на решение Пластского городского суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры к бывшему бенефициару ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константину Струкову и связанным с ним лицам об обращении в доход государства их имущества на сумму порядка 5 млрд рублей, полученного коррупционным путем, сообщила пресс-служба суда.

"Решение Пластского городского суда Челябинской области от 14 ноября 2025 года судом апелляционной инстанции оставлено без изменений", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд дополнил резолютивную часть решения суда первой инстанции "указанием на запрет Струкову К.И. владеть акциями, долями в уставных капиталах и входить в состав органов управления ПАО "ЮГК" и других юридических лиц, относящихся к группе компаний ЮГК, их дочерних, зависимых обществ и обществ, в отношении которых перечисленные организации осуществляют прямой или косвенный контроль, а также юридических лиц, осуществляющих добычу полезных ископаемых и иное пользование недрами; в том числе в качестве индивидуального предпринимателя".

По данным пресс-службы, решение вступило в законную силу.

Как напоминает пресс-служба, суд первой инстанции постановил изъять из собственности Струкова и связанных с ним лиц "в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем, объекты недвижимости, денежные средства и транспорт".

Пластский городской суд в ноябре 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к Струкову и связанным с ним лицам об обращении в доход государства имущества на общую сумму порядка 5 млрд рублей.

Как уточняли в правоохранительных органах со ссылкой на иск, за счет полученной от деятельности предприятий ЮГК прибыли ответчики приобрели 48 объектов недвижимости в Москве, Московской области, Челябинской, Оренбургской областях, а также в Бахчисарайском районе Крыма.

Согласно картотеке Пластского горсуда, в рамках дела был подано 14 апелляционных жалоб, из них пять приняты к производству. Ответчиками по делу выступают девять человек, включая экс-бенефициара ЮГК Струкова, членов его семьи.

Сообщалось также, что по иску Генпрокуратуры суд взыскал с экс-бенефициара ЮГК 3,9 млрд рублей ущерба, причиненного земельным участкам после прорыва дамбы на одном из месторождений ЮГК в Челябинской области. В частности, суд признал незаконным бездействие Струкова, которое привело к нарушению ряда требований законодательства при строительстве и эксплуатации ряда объектов, в результате чего был причинен экологический ущерб.

Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Контролирующим акционером был Струков, но с середины июля 2025 года по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству в лице Росимущества.