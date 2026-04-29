ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

За сохранение ставки проголосовали восемь членов FOMC. Еще три также поддержали этот шаг, но высказались против включения в текст коммюнике мягкого сигнала (при этом в опубликованном тексте он в какой бы то ни было явной форме отсутствует). Наконец, один руководитель - член совета управляющих ФРС Стивен Миран - проголосовал за снижение ставки на 25 базисных пунктов.

"Недавние индикаторы указывают на то, что экономическая активность продолжает увеличиваться уверенными темпами, - говорится в заявлении FOMC. - Рост числа рабочих мест в среднем остается слабым, а безработица слабо изменилась за последние месяцы. Инфляция находится на повышенном уровне, что в том числе отражает недавний рост мировых цен на энергоносители".

В марте Федрезерв называл инфляцию "несколько повышенной" и не указывал на рост цен на энергоносители.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. События на Ближнем Востоке способствуют высокому уровню неопределенности в отношении экономических прогнозов, заявляет комитет. По итогам предыдущего заседания он характеризовал неопределенность как "повышенную". Также из коммюнике исчезла фраза о неясности последствий указанных событий для американской экономики.

"FOMC внимательно оценивает риски для обеих составляющих своего двойного мандата", - отмечается в апрельском заявлении.

"В поддержку своих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам в 3,5-3,75% годовых", - говорится в документе.

При рассмотрении времени и масштабов дальнейших корректировок целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях", - отмечается в заявлении.

Американские фондовые индексы теряют 0,3-0,8% в ходе торгов. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1679 по сравнению с $1,1713 накануне.



