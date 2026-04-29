Регионы смогут погасить треть долга по бюджетным кредитам в 2030 году вместо 2026 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ внес в правительство законопроект, отдельное положение которого предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год.

Речь идет об одной трети задолженности по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию и должна была быть погашена регионами в текущем году, сообщило министерство.

Эта мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов.

Перенос срока погашения части долга позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, обозначенных в поручении президента, отмечает Минфин.

Президент Владимир Путин ранее поддержал предложение "Единой России" реструктурировать задолженность регионов по бюджетным кредитам, отсрочив ее погашение. "Единая Россия" вышла с предложением перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего, 2026-го, года на более поздний срок. Давайте так и сделаем", - сказал он 27 апреля.

Он напомнил, что ранее было принято решение о списании 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам при условии направления ими высвобождающихся средств на инвестиционные и значимые цели. "Речь идет о сумме свыше 1 трлн рублей на период до 2030 года. Списывается 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Оставшуюся часть долга регионы аккуратно в срок погашают. В нынешнем году это порядка 100 млрд рублей. Но для многих регионов и текущая нагрузка является довольно высокой, мы это знаем", - отмечал он.