В Кремле рассчитывают, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ, формат позволяет балансировать мировые энергетические рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все же считаем, что ОПЕК+, это структура, которая позволяет балансировать энергорынки мировые. Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу, и мы продолжим свои контакты в рамках этой структуры с нашими партнерами", - отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва продолжит контакты на двусторонней основе с ОАЭ по энергетическим вопросам.