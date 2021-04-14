Источник узнал о планах страховых компаний "Верна" и "Гелиос" объединиться

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры двух московских страховых компаний - "Гелиос" и "Верна" - решили объединить бизнесы ради усиления позиций на страховом рынке, сообщил "Интерфаксу" источник в СК "Гелиос". Объем планируемых инвестиций в объединенную компанию составит 1 млрд рублей.

"Согласно достигнутым договоренностям, мажоритарным акционером объединенного страховщика станет основной акционер СК "Верна", предприниматель из Краснодарского края Ризвангаджи Исаев. Миноритарным акционером объединенной страховой компании будет нынешний основной акционер СК "Гелиос", предприниматель и инвестор в сфере здравоохранения и IT Владимир Гурдус. В новом формате компания планирует далее работать под брендом СК "Гелиос"", - отметил собеседник агентства.

"Уставный капитал объединенной СК составит 524 млн рублей, все остальные инвестиции (порядка 1 млрд рублей) пойдут в добавочный капитал страховщика, - уточнил "Интерфаксу" источник в СК "Гелиос". - Сделка потребует согласования с Банком России, после этого партнеры рассчитывают ее завершить во 2-м квартале этого года. Интеграционный период составит еще 3 месяца, затем расширенная страховая компания утвердит стратегию развития и бюджет на 2021-2022 годы".

Компания "Гелиос" зарегистрирована в Москве, основные регионы будущего развития - Сибирь, Дальний Восток, Юг России. О возможном слиянии уже сообщили сотрудникам страховщиков.

Совокупный объем премий за 2020 год объединяющихся страховщиков составил 4,646 млрд рублей, что соответствует 38-му месту в общем рэнкинге российских СК. Представитель "Гелиоса" сообщил "Интерфаксу" о планах войти в топ-20 универсальных страховщиков по размеру сборов к концу 2022 года. До 50% премий единой компании могут обеспечивать моторные виды бизнеса, добавил он.

По итогам 2020 года ООО СК "Гелиос" собрала 3,837 млрд рублей премий, показатель увеличился на 9,9% по сравнению с 2019 годом (42-е место в общем рэнкинге страховщиков). Объем выплат - 1,553 млрд рублей (рост на 13,2%). Уровень выплат по всем видам бизнеса в 2020 году составил 40,5% против 39,3% в 2019 году.

Доля договоров ОСАГО в портфеле в прошлом году равнялась 55,3%, договоров автокаско - 3,6%, страхования от несчастных случаев - 21%, на договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) пришлось 2,6%, на страхование имущества юрлиц - 4,7%, на договоры защиты имущества физлиц - 3,1%.

ООО СО "Верна" в прошлом году собрала 808,8 млн рублей премий, показатель снизился на 13,6% по сравнению с 2019 годом (79-е место в общем рэнкинге страховщиков). Общий объем выплат компании в 2020 году - 1,039 млрд рублей (рост на 10,4%), общий уровень выплат - 128,4% против 100,6% в 2019 году.

В структуре страхового портфеля СК "Верна" в 2020 году на долю ОСАГО пришлось 70,1%, автокаско - 7,1%, на сборы по ДМС - 11,7% премий, на сборы по страхованию имущества юрлиц - 2,4%, имущества физлиц - 0,8%. Компания занимается сельскохозяйственным страхованием, в том числе с господдержкой.