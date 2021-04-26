Рубль вечером немного ускорил темпы роста к доллару и евро

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка усилили снижение на Московской бирже в понедельник вечером; несмотря на дешевеющую нефть, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 74,89 руб. в 19:00, что на 10,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,47 руб., подешевев на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,2 копейки - до 81,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне позитивной динамики мировых рынков. Поддержку рублю также оказывает продолжающийся период налоговых платежей апреля и надежды на некоторую нормализацию российско-американских отношений в период подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

При обсуждении возможной встречи президентов России и США речь идет о летних месяцах, но дата пока не определена, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не подтвердил предполагаемые даты встречи президентов России и США - 15-16 июня, о которых сообщали СМИ, добавив, что еще ни одна страна не обсуждалась в качестве места их возможной встречи.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое стартует во вторник. Ожидается, что ФРС сохранит параметры денежно-кредитной политики, хотя, по оценкам аналитиков, регулятор начинает испытывать растущее давление.

"Поскольку инфляция, вероятно, приблизится к 4% в мае и окажется более устойчивой, чем публично признает ФРС, [...] мы считаем, что ФРС может начать сворачивать выкуп активов до конца текущего года", - в частности, отмечают в ING.

Согласно опубликованным в понедельник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на пересмотренные 0,9% в феврале. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,5%. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal ожидали повышения на 2,2%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в апреле дополнительно увеличились, превысив локальные максимумы 2020 года, следует из комментария Банка России.

"По данным опроса ООО "инФОМ", инфляционные ожидания населения существенно возросли, достигнув максимальных значений с февраля 2017 года. Согласно результатам мониторинга, проводимого Банком России, оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий также продолжили быстро расти", - отмечает регулятор.

"Траектория ключевой ставки будет в существенной мере зависеть от скорости снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - подчеркивает ЦБ.

Совет директоров Банка России 23 апреля принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 5,0% годовых.

ЦБ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%. Инфляция, как ожидает Банк России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики вернется к цели в 4% в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль незначительно укрепляется в понедельник после сильного движения на прошлой неделе, когда ему оказывала поддержку геополитическая разрядка. "Несмотря на то, что сегодня на стороне рубля играют налоговые платежи, российской валюте не удается показать серьезный рост, что можно объяснить снижающейся нефтью на фоне очередного негатива по ситуации с COVID-19. А вот решение Банка России по ставке в пятницу придало рублю дополнительную поддержку. Думаю, что по мере приближения к майским праздникам активность инвесторов будет спадать, в том числе и на валютном рынке, и, возможно, игроки предпочтут не занимать новых позиций в преддверии длительных выходных", - подчеркивает Голубов.

"Рубль получает поддержку не только со стороны слабого доллара, который на Forex обновляет двухмесячные минимумы. Сказывается и затишье на геополитическом фронте, что воспринимается игроками как спад напряженности, хотя в целом ситуация с Западом остается сложной и еще окажет давление на "россиянина" в более долгосрочном периоде. Также на эту неделю приходится пик налоговых выплат, который традиционно играет на руку нашей валюте. Фактором риска для рубля в ближайшие дни станет заседание ФРС, которое завершится в среду. В свете существенного улучшения американской статистики присутствует риск того, что Центробанк даст "ястребиные" намеки в контексте ужесточения монетарной политики. При таком сценарии доллар укрепится по всему спектру рынка и тем самым отыграет часть понесенных недавно потерь", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Снижение нефтяных цен продолжается в ходе торгов в понедельник на фоне обеспокоенности эпидемиологической ситуацией в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире импортером нефти.

В Индии за минувшие сутки были выявлены рекордные 352,99 тыс. случаев заражения COVID-19, пишет CNBC со ссылкой на официальные данные. Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 17 млн.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени упала на 0,64% - до $65,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,4% - до $61,89 за баррель.

По оценке Refinitiv Oil Research, импорт нефти в Индию в апреле составит 3,59 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,22 млн баррелей в сутки в марте.

Ситуация в Индии, являющейся третьим крупнейшим в мире импортером нефти, может оказаться в центре внимания участников встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю. В то же время, аналитики считают, что встреча не приведет к неожиданным решениям, и ОПЕК+ будет наращивать добычу, как запланировано.

Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

"На этой неделе в фокусе внимания может быть очередное заседание ОПЕК+, посвященное уровням добычи стран альянса. 25 стран-нефтепроизводителей сокращают добычу примерно на 8 млн баррелей в сутки. С мая по июль сокращения будут смягчены до 5,9 млн баррелей в сутки, что может компенсироваться более высоким сезонным спросом. Ожидается, что ОПЕК+ сохранит планы по увеличению добычи в силе. Сегодня пройдет встреча технического комитета, который рассмотрит рыночные данные и вынесет рекомендации для министерского комитета, который соберется в среду. Прогнозы технического комитета обычно не публикуются, но информагентства иногда раскрывают отдельные данные из итогового заключения", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 апреля на 32,13 копейки, до 74,768 руб., и уменьшил курс евро на 2,08 копейки, до 90,4468 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в понедельник на 10,95 копейки по отношению к пятнице и составил 74,8775 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 11,5 копейки и составил 74,8906 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 517,852 млн, из которых $565,227 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 952,625 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 16,63 копейки, до 90,5853 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 12,64 копейки и составил 90,5625 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR365,115 млн, из которых EUR133,189 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR231,926 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в понедельник в связи с тем, что ЦБ РФ увеличил на заседании в прошлую пятницу ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5,0% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 38 б.п. - до 4,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 32 б.п. - до 5,01% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 29 б.п. - до 5,28% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 27 б.п. - до 5,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 31 б.п. - до 5,78% годовых.