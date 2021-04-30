Рынки акций Европы в четверг в основном снизились

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно опустились по итогам торгов в четверг.

Инвесторы оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также очередную порцию корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,26% и составил 438,77 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,03%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 0,07%, итальянский FTSE MIB - на 0,74%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,27%.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 27-28 апреля. Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление "остается неравномерным и далеко от завершения". Он отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает "мощную поддержку" экономике.

Тем временем президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле 2021 года поднялся до 110,3 пункта, максимального уровня с сентября 2018 года, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в апреле до 102,2 пункта, сообщает Trading Economics.

Количество безработных в Германии в апреле увеличилось на 9 тыс. - до 2,760 млн человек, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица составила 6%, как и месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа безработных на 10 тыс. и безработицу на уровне 6%, по данным Trading Economics и Bloomberg.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2021 года выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с мартовскими 2% и достигла максимума с апреля 2019 года.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 6,1%, сообщает Trading Economics. При этом респонденты The Wall Street Journal предполагали повышение на 6,5%, агентства Bloomberg - на 6,7%. ВВП США в четвертом квартале вырос на 4,3%.

Акции Nokia Corp. в четверг подскочили на 8,4%. Финский производитель телекоммуникационного оборудования в первом квартале увеличил выручку на 3%, до 5,08 млрд евро, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 4,75 млрд евро. Чистая прибыль Nokia составила 373 млн евро при прогнозе на уровне 90 млн евро. По итогам года Nokia ожидает выручку в диапазоне от 20,6 млрд евро до 21,8 млрд евро.

Котировки акций Airbus SE поднялись на 0,7%. Европейская аэрокосмическая корпорация вернулась на прибыльный уровень в первом квартале 2021 года после убытка годом ранее, в значительной мере благодаря контролю расходов и реструктуризации операций.

Акции Royal Dutch Shell Plc подешевели на 1,2%, хотя британско-нидерландская нефтяная компания увеличила скорректированную прибыль в первом квартале благодаря продолжающемуся росту цен на нефть и газ, при этом показатель превзошел ожидания рынка.

Капитализация Total SE снизилась на 0,7%, несмотря на то, что французская нефтегазовая компания зафиксировала значительный рост чистой прибыли в первом квартале на фоне повышения цен на нефть и газ, но отметила, что обстановка в целом остается неустойчивой.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG снизилась на 3,2%. Германский авиаконцерн спрогнозировал существенный рост объема авиаперевозок во втором полугодии, зафиксировав сокращение чистого убытка в первом квартале.

Бумаги германской BASF SE подешевели на 0,5%. Крупнейшая в мире химическая компания в первом квартале значительно увеличила выручку и EBIT, а также повысила прогноз на текущий год в целом, ожидая улучшения ситуации в мировой экономике.