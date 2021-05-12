Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Банки РФ в марте обновили минимум по ставкам розничных кредитов сроком до трех лет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок до года, включая кредиты "до востребования", в марте 2021 года снизилась до 13,08% с 13,55% в феврале, обновив абсолютный минимум, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.

На краткосрочные кредиты в марте пришлось 2,3% суммарного объема предоставленных физлицам рублевых кредитов.

Обновлен был в марте и абсолютный минимум по розничным кредитам на срок от года до трех (их доля в объеме выданных кредитов составила 9,3%)

Предыдущие обновления минимумов произошли в декабре 2020 года, по краткосрочным кредитам ставка тогда снижалась до 13,41%, по кредитам на срок от года до 3 лет - до 13,01%.

Наибольшая часть розничного кредитования приходится на кредиты сроком более трех лет (в марте на их долю пришлось 88,4% выданных кредитов). Ставка по этой категории кредитов в марте снизилась до 9,88% с 9,90% в феврале, однако она была выше декабрьской ставки (9,73%), оставшейся абсолютно минимальной.

В целом по долгосрочным розничным кредитам средневзвешенная ставка снизилась в марте до 10,17% с 10,21% в феврале.

Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, предоставленным российскими банками физлицам:

Срок Январь Февраль Март
До года, включая вклады "до востребования" 13,51% 13,55% 13,08%
- без учета Сбербанка 12,56% 12,72% 12,71%
Свыше год 10,63% 10,21% 10,17%
- без учета Сбербанка 10,14% 9,82% 9,83%

Ставка по краткосрочным вкладам физлиц в феврале обновила минимум. В марте средневзвешенная ставка по депозитам физлиц на срок до года, включая вклады "до востребования", выросла до 3,22% с 10,16% в феврале. Доля этих средств в общей сумме привлеченных рублевых средств физлиц в марте составила 79%.

Ставка по депозитам на срок свыше года в марте, напротив, снизилась - до 4,20% с 4,26% в феврале. Доля привлеченных на эти депозиты средств в марте составила 21%.

Средневзвешенная ставка по депозитам в рублях, привлеченным российскими банками от физлиц:

Срок Январь Февраль Март
До года, включая вклады "до востребования" 3,36% 3,16% 3,22%
- без учета Сбербанка 3,94% 3,87% 3,81%
Свыше года 4,18% 4,26% 4,20%
- без учета Сбербанка 4,24% 4,34% 4,33%

Центробанк Банк России

Новости

Депутаты согласились лишить граждан права не принимать новую квартиру с недостатками

Привитым от COVID предложили начислять бонусы у авиакомпаний и в такси

Премьер РФ объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей

Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Цена на газ в Европе подошла вплотную к январскому максимуму

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');