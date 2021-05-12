Банки РФ в марте обновили минимум по ставкам розничных кредитов сроком до трех лет
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок до года, включая кредиты "до востребования", в марте 2021 года снизилась до 13,08% с 13,55% в феврале, обновив абсолютный минимум, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.
На краткосрочные кредиты в марте пришлось 2,3% суммарного объема предоставленных физлицам рублевых кредитов.
Обновлен был в марте и абсолютный минимум по розничным кредитам на срок от года до трех (их доля в объеме выданных кредитов составила 9,3%)
Предыдущие обновления минимумов произошли в декабре 2020 года, по краткосрочным кредитам ставка тогда снижалась до 13,41%, по кредитам на срок от года до 3 лет - до 13,01%.
Наибольшая часть розничного кредитования приходится на кредиты сроком более трех лет (в марте на их долю пришлось 88,4% выданных кредитов). Ставка по этой категории кредитов в марте снизилась до 9,88% с 9,90% в феврале, однако она была выше декабрьской ставки (9,73%), оставшейся абсолютно минимальной.
В целом по долгосрочным розничным кредитам средневзвешенная ставка снизилась в марте до 10,17% с 10,21% в феврале.
Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, предоставленным российскими банками физлицам:
|Срок
|Январь
|Февраль
|Март
|До года, включая вклады "до востребования"
|13,51%
|13,55%
|13,08%
|- без учета Сбербанка
|12,56%
|12,72%
|12,71%
|Свыше год
|10,63%
|10,21%
|10,17%
|- без учета Сбербанка
|10,14%
|9,82%
|9,83%
Ставка по краткосрочным вкладам физлиц в феврале обновила минимум. В марте средневзвешенная ставка по депозитам физлиц на срок до года, включая вклады "до востребования", выросла до 3,22% с 10,16% в феврале. Доля этих средств в общей сумме привлеченных рублевых средств физлиц в марте составила 79%.
Ставка по депозитам на срок свыше года в марте, напротив, снизилась - до 4,20% с 4,26% в феврале. Доля привлеченных на эти депозиты средств в марте составила 21%.
Средневзвешенная ставка по депозитам в рублях, привлеченным российскими банками от физлиц:
|Срок
|Январь
|Февраль
|Март
|До года, включая вклады "до востребования"
|3,36%
|3,16%
|3,22%
|- без учета Сбербанка
|3,94%
|3,87%
|3,81%
|Свыше года
|4,18%
|4,26%
|4,20%
|- без учета Сбербанка
|4,24%
|4,34%
|4,33%