Eurasia Mining продаст акции на $20 млн для финансирования СП с Росгео

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Британская Eurasia Mining Plc, владеющая лицензиями на месторождения платины на Кольском полуострове и Урале, проведет частное размещение на сумму около $20 млн, сообщила компания в четверг.

Компания разместит в адрес институционального инвестора 53 млн 306 тыс. 751 новых акций (около 1,9% от увеличенного уставного капитала) по цене 26,5 пенсов за акцию, что соответствует цене закрытия в среду, и варранты на такое же количество акций, которые можно будет исполнить по этой цене в течение 3 лет. Всего в виде акций и варрантов компания может продать около 3,72% капитала.

Средства от размещения пойдут на финансирование геологоразведочных проектов СП с "Росгео".

В марте Eurasia Mining получила 75% в юниорной компании "Росгео", владеющей лицензиями на девять перспективных площадей в Мурманской области с запасами 104,6 млн унций платинового эквивалента по ГКЗ.

Ранее Eurasia Mining привлекала "ВТБ Капитал" и китайский CITIC для оценки стратегических вариантов. Одним из претендентов на покупки компании была южноафриканская Lesego Platinum.

Eurasia Mining ведет добычу на месторождении россыпной платины Западный Кытлым в Свердловской области, а также является оператором проекта платиноидов Мончетундра, который включает два месторождения.

Ресурсы Мончетундры составляют 15 млн унций платиноидов с потенциалом роста до 40 млн унций, этот проект может стать один из самых низкозатратных месторождений в мире, где добыча ведется открытым способом. Eurasia Mining заключила EPC-контракт на обустройство и запуск месторождения с китайской Sinosteel, которая обеспечит привлечение проектного финансирования в размере $150 млн. Мончетундра расположена в 3 км от "Североникеля" (Кольская ГМК "Норникеля"). Добыча на месторождении Западный Кытлым ведется с 2016 года.