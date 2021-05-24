Рубль вечером стабилен к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доллар растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, евро также отошел от утренних максимумов, но пока удерживает небольшой плюс на Московской бирже в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций.

Курс доллара США составил 73,48 руб. в 19:00, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,72 руб., подорожав на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,2 копейки - до 80,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", несмотря на уверенный рост нефти и усиление спроса на риск на глобальном рынке, рубль почти не меняется к доллару и евро на вечерних торгах, так как участники внутреннего валютного рынка находятся в ожидании информации с саммита ЕС, на котором будут обсуждаться вопросы взаимоотношений с Россией и тема санкций. "Стратегическая дискуссия" о России является одним из главных пунктов повестки первого дня саммита 24-25 мая.

"Речь идет о стратегической дискуссии европейских руководителей в свете последнего развития событий, касающихся России. Предполагается синтезировать послания. Прежде всего, осудить действия России против ЕС и государств-членов, призвать к единству и солидарности, особенно среди государств-членов, но также и с восточными партнерами", - заявил в минувшую пятницу журналистам высокопоставленный европейский чиновник, знакомя их на условии анонимности с повесткой предстоящей встречи ЕС в верхах.

"Второе главное послание: поручить (Евро)комиссии и высокому представителю ЕС по иностранным делам подготовить доклад в соответствии с пятью принципами, которые, как вы знаете, являются краеугольными камнями наших отношений с Россией", - сказал собеседник СМИ.

Второй день саммита, 25 мая, будет посвящен мерам ЕС против COVID-19 и борьбе против климатических изменений.

Москва готовит предложения по повестке саммита России и США, если такая встреча состоится, тем временем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью газете "Аргументы и факты" он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности рассматривать и решать любые вопросы, стоящие в двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов. "Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов", - сказал российский министр.

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, сообщил в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Инвесторы ждут новых данных статистики из США и Европы и анализируют малейшие сигналы относительно возможного изменения денежно-кредитной политики ведущих мировых регуляторов.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард полагает, что пока рано говорить о сворачивании действия антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) выкупа активов, объем которой составляет 1,85 трлн евро.

"Мы стремимся сохранить благоприятные условия финансирования, используя PEPP, и делать это как минимум до марта 2022 года, - заявила она на пресс-конференции после встречи Еврогруппы в Лиссабоне. - Еще слишком рано, и реально нет необходимости обсуждать долгосрочные вопросы". На следующем заседании ЕЦБ в июне "мы сосредоточимся на благоприятных условиях финансирования для экономики в целом и для всех секторов", добавила она.

Слова Лагард стали сюрпризом для некоторых аналитиков, которые ожидали, что уже на ближайшей встрече руководство ЕЦБ начнет обсуждать сокращение темпов выкупа активов, отмечает Trading Economics. Лагард отказалась комментировать недавний рост доходности облигаций, но заявила, что ЕЦБ "внимательно следит" за стоимостью заимствований. Это выражение обычно вызывает обеспокоенность у инвесторов.

Следующее заседание ЕЦБ назначено на 10 июня.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Bloomberg, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года.

Дейли прогнозирует, что инфляция в стране будет оставаться на высоком уровне до конца 2021 года. По ее мнению, ряд факторов, включая перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников, а также эффект низкой базы оказывают повышательное давление на цены.

Протокол апрельского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что некоторые члены Федрезерва были готовы к обсуждению сокращения программы выкупа активов на предстоящих встречах.

Глава ФРБ Сан-Франциско отметила правильность текущей денежно-кредитной политики. Она подчеркнула, что властям необходимо сохранять терпимость, поскольку более чем 8 млн американцев до сих пор остаются безработными в результате пандемии.

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов в понедельник на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления спроса, особенно в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в понедельник увеличилась на 2,44% - до $68,06 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 2,88% - до $65,41 за баррель.

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 мая на 5,37 копейки, до 73,5266 руб., и уменьшил курс евро на 25,69 копейки, до 89,6877 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в понедельник на 12,76 копейки по отношению к пятнице и составил 73,5971 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 11,02 копейки и составил 73,6069 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 447,478 млн, из которых $708,854 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 738,624 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 13,5 копейки, до 89,6831 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 16,63 копейки и составил 89,8893 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR589,396 млн, из которых EUR206,225 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR383,171 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК в основном подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизились на 1 б.п. - до 5,12% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 5,28% и 5,73% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,83% годовых.