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Европейские фондовые индексы выросли на статданных

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов во вторник после публикации новой порции статистических данных из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,75%, до 450,1 пункта. В мае значение индикатора увеличилось на 2,4%.

Германский DAX подскочил на 0,95% и обновил рекордный максимум.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,82%, французский CAC 40 - на 0,66%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,6% и 0,45% соответственно.

Сигналом улучшения перспектив экономики еврозоны стали опубликованные на прошлой неделе данные Еврокомиссии, показавшие рост сводного индекса делового и потребительского доверия в еврозоне в мае до максимальных более чем за 3 года 114,5 пункта.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны в мае 2021 года увеличился до рекордных 63,1 пункта по сравнению с 62,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации IHS Markit. Предварительные данные оценивали индекс на уровне 62,8 пункта, и опрошенные Trading Economics эксперты не ожидали пересмотра оценки.

Безработица в 19 странах еврозоны в апреле опустилась до 8% с 8,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем прогнозировали ее сохранение мартовском уровне, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в еврозоне в мае 2021 года увеличились на 2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 1,6%. Эксперты в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен в прошлом месяце до 1,9% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Между тем количество безработных в Германии в мае уменьшилось на 15 тысяч - до 2,739 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Безработица составила 6%, как и месяцем ранее. Показатель остался на этом уровне по итогам пятого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа безработных на 9 тысяч и безработицу на уровне 6%, свидетельствуют данные Trading Economics и Bloomberg.

ВВП Швейцарии в первом квартале 2021 года, по официальным данным, снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Динамика ВВП совпала с консенсус-прогнозом экспертов. В октябре-декабре 2020 года экономика Швейцарии выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении ВВП страны также сократился на 0,5%, причем снижение было отмечено по итогам пятого квартала подряд.

Розничные продажи в Швейцарии в апреле подскочили на 35,7% в годовом выражении после подъема на 23,1% в марте. Апрельский рост стал рекордным с начала отслеживания этих данных в январе 2000 года, что объясняется эффектом "низкой базы", поскольку на апрель прошлого года пришлась первая волна карантинных ограничений.

В числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600 оказались акции золотодобывающей компании Centamin Plc, которые подорожали на 4,2%.

Бумаги разработчика видеоигр CD Projekt SA подешевели на 9,1%, оказавшись лидером падения.

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