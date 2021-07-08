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"Магнит" продолжит платить дивиденды, несмотря на ускорение экспансии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" продолжит стабильные дивидендные выплаты, несмотря на ускорение экспансии, сказал директор по связям с инвесторами компании Альберт Аветиков в ходе "Диалога с эмитентом", организованного БКС.

"Текущая ситуация оставляет нам очень много гибкости для того, чтобы быть нацеленными на очень интересную комбинацию, а именно: на агрессивную экспансию, которая финансируется за счет нашего свободного денежного потока, на возможные приобретения и продолжающиеся сильные дивидендные выплаты. Безусловно, решение по рекомендации акционерам принимает совет директоров, но мы как компания, как менеджмент видим, что наши возможности на сегодняшний день продолжать стабильные и сильные дивидендные выплаты никак не ограничены", - заявил он.

По его словам, "Магнит" решил ускорить экспансию с 2021 года.

Стратегия компании на 2021-2025 годы предусматривает открытие 1000-1500 магазинов "у дома", от 750 до 1000 магазинов дрогери "Магнит Косметик" и 5-15 супермаркетов и суперсторов в год (данные gross, без учета закрытий). В 2021 и в 2022 годах ритейлер ждет ускорения роста выручки, отметил IR-директор "Магнита".

Компания платит дивиденды дважды в год - по итогам девяти месяцев и финальные за год. Целевой размер выплат в дивидендной политике не определен.

Дивиденды "Магнита" за 2020 год составили 50 млрд рублей: по 25 млрд рублей по итогам года и за девять месяцев (по 245,31 рубля на акцию, совокупно). Объем выплат оказался рекордным для ритейлера.

"Магнит" исторически является компанией, которая выплачивает достаточно сильные дивиденды, и за 2020 год объем совокупных дивидендных выплат составил 50 млрд рублей, или 491 рубль на акцию, дивидендная доходность находится на одном из самых высоких уровней в стране, особенно учитывая, что "Магнит" представляет собой быстро растущий бизнес с высоким уровнем роста выручки. И мы думаем, что эти темпы роста не просто продолжатся в текущем и следующем году, а будут ускоряться", - отметил Аветиков.

По его словам, отсутствие жестких ограничений в дивидендной политике дает гибкость в принятии решения о размере выплат: совет директоров "обращает внимание на будущий рост и необходимые инвестиции в будущий рост, на долговую нагрузку, которая существует на сегодняшний день и возможна в ближайшем будущем, и, безусловно, на генерацию свободного денежного потока и чистую денежную позицию".

"Если говорить о дивидендной политике компании как о документе - она оставляет совету директоров и менеджменту достаточно много гибкости в решении вопроса о дивидендных выплатах, поскольку не содержит жестких установленных критериев, ниже или выше которых накладываются какие-либо ограничения", - подчеркнул Аветиков.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. На конец декабря сеть компании объединяла 21 564 магазина, в том числе 14 911 магазинов "у дома". Выручка "Магнита" по итогам 2020 года выросла на 13,5%, до 1,55 трлн рублей. Чистая прибыль по МСФО увеличилась в 2,2 раза, до 37,781 млрд рублей.

Крупнейшими акционерами "Магнита" являются группа ВТБ (17,3% акций) и Marathon Group Александра Винокурова (16,8%). Акционерный капитал компании разделен на 101 911 355 акций.

Магнит ВТБ Marathon Group Альберт Аветиков

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