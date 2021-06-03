Кудрин предупредил, что падение доходов от нефти станет вызовом для РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сокращение потребления нефти в мире и, соответственно, падение экспортных доходов от поставок углеводородов станет серьезным вызовом для России - если не в этом десятилетии, то в следующем уже точно, считает экс-министр финансов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля мы уже прошли в мире. И нам если еще не через 10 лет совсем придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов", - сказал Кудрин в четверг в рамках одной из дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме.

Поэтому, отметил он, уже сегодня необходимо "закладывать инвестиции в то, чтобы через 10 лет мы вполне могли ответить на это".

По мнению Кудрина, перед Россией стоит двойной вызов - "это не только в потреблении освободиться от более вредных материалов, углеводородного следа, но и самим уменьшить этот вклад в части своего экспорта в мировую экономику, а по сути тогда и ограничить наши валютные доходы".

"Это серьезный вызов нашему благосостоянию и стабильности", - сказал он.